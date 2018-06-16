«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла МосквыРБК вчера в 23:43

Детальный план вернется в компетенцию правительственной комиссии, обещают в Минтрансе, но претензии к росту стоимости проектов участники рынка и эксперты считают необоснованными.

с чего всё началось

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

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