Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла МосквыРБК вчера в 23:43
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
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с чего всё началось
Детальный план вернется в компетенцию правительственной комиссии, обещают в Минтрансе, но претензии к росту стоимости проектов участники рынка и эксперты считают необоснованными.Коммерсантъвчера в 17:52
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Баскетбол
Невероятный бросок с центра площадки принес «Шарлотт» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Общество
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии
Согласно результатам, 94% россиян считают острой проблему загрязнения окружающей среды, и лишь 1% населения полагает, что в регионе его проживания такой проблемы не существует, а 5% признают ее наличие, но считают ее неважной.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Общество
Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает RT.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
В Забайкалье начались масштабные военные учения
Около 10 тысяч военнослужащих Восточного военного округа отправились на полигон "Цугол" в Забайкальском крае для участия в учении под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко.
Обновлено в 00:47
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО
Сербия не желает вступать в НАТО и намерена твердо придерживаться политики военного нейтралитета.
Обновлено вчера в 19:18
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Путешествия
Федор Конюхов попал в шторм на грани урагана
Обновлено 23 марта в 13:58
Авто
В феврале мировой авторынок сократился на 6%
Рост продаж наметился лишь в Японии, где дилеры продали 473 тысячи автомобилей (+1,2%). А российский рынок «поддержал» тенденцию, сократившись впервые с 2017 года.
Обновлено вчера в 08:50
Культура
Шнуров рассказал о планах заниматься живописью
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.
Обновлено в 01:31
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3-5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Дарига Кулибаева, дочь бывшего президента Казахстана, во время своей речи оскорбила инвалидов.
Обновлено в 01:49
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев
Патрушев заявил о необходимости создания инфраструктуру, которая позволяет гарантировать работоспособность отечественных интернет-ресурсов, чтобы россияне и российские компании могли пользоваться сетью даже при условии возникновения у наших операторов связи с подключением к иностранным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Технологии
«Газпром межрегионгаз Саратов»: Заплатить за газ легко
«Газпром межрегионгаз Саратов» развивает возможности корпоративного сайта и запускает новый раздел «Заплатить за газ легко».
Обновлено в 01:49
Происшествия
Неизвестный напал на главу МИД Финляндии
После инцидента глава МИД Финляндии продолжил встречу с гражданами в обычном режиме.
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Спорт
Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»
Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 08:45
Футбол
Хет-трик Захави помог Израилю обыграть Австрию в отборе Евро-2020
Сборная Израиля одержала победу над Австрией в квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 14:53
Технологии
Голосовой помощник для бизнеса «Варвара» скоро появится в России
Контролируемый кредитной организацией «Центр речевых технологий» (ЦРТ) приступил к разработке голосового помощника под рабочим названием «Варвара».
Обновлено в 01:29
Происшествия
BMW X6 за 8,5 млн угнали у безработного жителя Москвы
В московскую полицию обратился безработный мужчина с заявлением о краже автомобиля BMW X6 M. Как сообщает РЕН ТВ, преступление было совершено 24 марта на Люблинской улице на юго-востоке столицы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40