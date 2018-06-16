Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла МосквыРБК вчера в 23:43

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
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с чего всё началось

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

Детальный план вернется в компетенцию правительственной комиссии, обещают в Минтрансе, но претензии к росту стоимости проектов участники рынка и эксперты считают необоснованными.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Чайка в письме Путину раскритиковал РЖД из-за удорожания Московского транспортного узла

Znak.com02:02

Реализация проекта Московского транспортного узла подорожала почти в 3 раза

Эхо Москвы01:32

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

Коммерсантъвчера в 17:52

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

РБКвчера в 23:43

Чайка раскритиковал РЖД за рост стоимости Московского транспортного узла

Ведомостивчера в 22:06

СМИ узнали о претензиях к РЖД из-за Московского транспортного узла

Говорит Москва01:00

Проект подорожал втрое: прокуратура пожаловалась на РЖД из-за Московского транспортного узла

Накануне.Ru01:19
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Баскетбол

Невероятный бросок с центра площадки принес «Шарлотт» победу над «Торонто»

Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Общество

ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии

Согласно результатам, 94% россиян считают острой проблему загрязнения окружающей среды, и лишь 1% населения полагает, что в регионе его проживания такой проблемы не существует, а 5% признают ее наличие, но считают ее неважной.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов

Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Общество

Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает RT.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

В Забайкалье начались масштабные военные учения

Около 10 тысяч военнослужащих Восточного военного округа отправились на полигон "Цугол" в Забайкальском крае для участия в учении под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко.
Обновлено в 00:47
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО

Сербия не желает вступать в НАТО и намерена твердо придерживаться политики военного нейтралитета.
Обновлено вчера в 19:18
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода

Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

На американской военной базе в Японии прогремел взрыв

Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Путешествия

Федор Конюхов попал в шторм на грани урагана

Обновлено 23 марта в 13:58
Авто

В феврале мировой авторынок сократился на 6%

Рост продаж наметился лишь в Японии, где дилеры продали 473 тысячи автомобилей (+1,2%). А российский рынок «поддержал» тенденцию, сократившись впервые с 2017 года.
Обновлено вчера в 08:50
Культура

Шнуров рассказал о планах заниматься живописью

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.
Обновлено в 01:31
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3-5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Футбол

УЕФА представил талисман Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:15
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Дарига Кулибаева, дочь бывшего президента Казахстана, во время своей речи оскорбила инвалидов.
Обновлено в 01:49
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в Иркутской области

Обновлено в 01:38
Политика

Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев

Патрушев заявил о необходимости создания инфраструктуру, которая позволяет гарантировать работоспособность отечественных интернет-ресурсов, чтобы россияне и российские компании могли пользоваться сетью даже при условии возникновения у наших операторов связи с подключением к иностранным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии.
Обновлено вчера в 20:20
Общество

71-летняя британка стала самой старой эротической танцовщицей

Обновлено в 01:24
Политика

Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Технологии

«Газпром межрегионгаз Саратов»: Заплатить за газ легко

«Газпром межрегионгаз Саратов» развивает возможности корпоративного сайта и запускает новый раздел «Заплатить за газ легко».
Обновлено в 01:49
Происшествия

Неизвестный напал на главу МИД Финляндии

После инцидента глава МИД Финляндии продолжил встречу с гражданами в обычном режиме.
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Спорт

Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»

Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 08:45
Футбол

Хет-трик Захави помог Израилю обыграть Австрию в отборе Евро-2020

Сборная Израиля одержала победу над Австрией в квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 14:53
Технологии

Голосовой помощник для бизнеса «Варвара» скоро появится в России

Контролируемый кредитной организацией «Центр речевых технологий» (ЦРТ) приступил к разработке голосового помощника под рабочим названием «Варвара».
Обновлено в 01:29
Происшествия

BMW X6 за 8,5 млн угнали у безработного жителя Москвы

В московскую полицию обратился безработный мужчина с заявлением о краже автомобиля BMW X6 M. Как сообщает РЕН ТВ, преступление было совершено 24 марта на Люблинской улице на юго-востоке столицы.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
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Юрий Яковлевич Чайка
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 23 июня 2006 года. Действительный государственный советник юстиции, член Совета Безопасности Российской Федерации.
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