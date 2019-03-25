Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла МосквыРБК вчера в 23:43

По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
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«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

РБКвчера в 23:43

Чайка раскритиковал РЖД за рост стоимости Московского транспортного узла

Ведомостивчера в 22:06

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

Коммерсантъвчера в 17:52
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Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Командующий СФ рассказал, какие подлодки сегодня стоят на вооружении флота

«Подводники-североморцы эксплуатируют порядка десяти различных проектов атомных подводных лодок», - сказал Евменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено вчера в 18:05
Спорт

Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году

Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Происшествия

На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода

Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

В Орске 16-летняя девочка погибла под поездом во время селфи

Как выяснили правоохранители, ради красивого фото для социальных сетей 16-летняя девочка вместе со своим несовершеннолетним родственником отправилась на железнодорожные пути.
Обновлено в 00:36
Теннис

Касаткина уступила Винус Уильямс в третьем круге турнира в Майами

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Майами на стадии 1/16 финала.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

В центральной части Израиля сработали сирены тревоги

В густонаселенной центральной части Израиля – населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива — утром 25 марта сработали сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Новый челябинский губернатор меняет рабочие графики подчиненных

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начнет рабочий день 25 марта со своего первого аппаратного совещания в новой должности, сообщили «URA.RU» собственные источники.
Обновлено вчера в 23:49
Культура

Раздевшийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем

Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Ранее, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Происшествия

С начала 2019 года в России зафиксировано более 2000 лжеминирований

С начала 2019 года в России зафиксированы более 2 тыс. ложных сообщений о минировании различных объектов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

Обновлено вчера в 13:05
Общество

ВШЭ выяснила, что лишь 1% населения довольны экологической ситуацией

Отмечается, что лишь 1% населения довольны состоянием экологии в регионе проживания, еще 5% признают наличие проблем, но считают ее несущественной.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией США

Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде

Лайнер, на борту которого оставались 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

В лесу в Ленобласти после лыжной тренировки пропала 11-летняя девочка

Представитель детского оздоровительного лагеря "Пионер" сообщила, что в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области в лесу после лыжной тренировки пропала 11-летняя воспитанница – Алина Овчинникова.
Обновлено вчера в 19:23
Общество

Росстат уточнил, почему россияне заводят второго ребенка

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассказала, по каким причинам россияне заводят второго ребенка, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:43
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

«Зимняя вишня» набрала 800 томов

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Украине предрекли экологическую катастрофу

Экологическая катастрофа может наступить на Украине через 25 лет — страна рискует остаться без питьевой воды.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Новый караван мигрантов направляется в сторону США

Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце

Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Эрдоган предложил превратить Собор Святой Софии в мечеть

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил вновь превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие

В США оценили эффективность российского Су-35С

Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
Обновлено вчера в 11:38
Космос

Магнитная буря началась на Земле

Обновлено вчера в 05:19
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Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере железнодорожного транспорта. Росжелдор является подчинённым Министерству транспорта Российской Федерации федеральным агентством. Росжелдором может создаваться ведомственная охрана и ведомственная пожарная охрана.
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Юрий Яковлевич Чайка
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 23 июня 2006 года. Действительный государственный советник юстиции, член Совета Безопасности Российской Федерации.
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