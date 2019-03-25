Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла МосквыРБК вчера в 23:43
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
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Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Командующий СФ рассказал, какие подлодки сегодня стоят на вооружении флота
«Подводники-североморцы эксплуатируют порядка десяти различных проектов атомных подводных лодок», - сказал Евменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено вчера в 18:05
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Происшествия
На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В Орске 16-летняя девочка погибла под поездом во время селфи
Как выяснили правоохранители, ради красивого фото для социальных сетей 16-летняя девочка вместе со своим несовершеннолетним родственником отправилась на железнодорожные пути.
Обновлено в 00:36
Теннис
Касаткина уступила Винус Уильямс в третьем круге турнира в Майами
Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Майами на стадии 1/16 финала.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В центральной части Израиля сработали сирены тревоги
В густонаселенной центральной части Израиля – населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива — утром 25 марта сработали сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Новый челябинский губернатор меняет рабочие графики подчиненных
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начнет рабочий день 25 марта со своего первого аппаратного совещания в новой должности, сообщили «URA.RU» собственные источники.
Обновлено вчера в 23:49
Культура
Раздевшийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Ранее, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Происшествия
С начала 2019 года в России зафиксировано более 2000 лжеминирований
С начала 2019 года в России зафиксированы более 2 тыс. ложных сообщений о минировании различных объектов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Общество
ВШЭ выяснила, что лишь 1% населения довольны экологической ситуацией
Отмечается, что лишь 1% населения довольны состоянием экологии в регионе проживания, еще 5% признают наличие проблем, но считают ее несущественной.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией США
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде
Лайнер, на борту которого оставались 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
В лесу в Ленобласти после лыжной тренировки пропала 11-летняя девочка
Представитель детского оздоровительного лагеря "Пионер" сообщила, что в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области в лесу после лыжной тренировки пропала 11-летняя воспитанница – Алина Овчинникова.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Росстат уточнил, почему россияне заводят второго ребенка
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассказала, по каким причинам россияне заводят второго ребенка, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:43
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
«Зимняя вишня» набрала 800 томов
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Украине предрекли экологическую катастрофу
Экологическая катастрофа может наступить на Украине через 25 лет — страна рискует остаться без питьевой воды.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Новый караван мигрантов направляется в сторону США
Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Эрдоган предложил превратить Собор Святой Софии в мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил вновь превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие
В США оценили эффективность российского Су-35С
Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
Обновлено вчера в 11:38
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено вчера в 05:19