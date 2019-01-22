Экономика

«Коммерсантъ» узнал о появлении KPI по нацпроектам для вице-премьеровРБК 00:37

Ввести KPI для вице-премьеров еще в конце прошлого года поручил президент Владимир Путин, чтобы оценивать промежуточные результаты национальных проектов, сообщает газета «Коммерсантъ». Разработкой системы занимались вице-премьер Константин Чуйченко и глава Министерства экономики Максим Орешкин.
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с чего всё началось

Семь заместителей Дмитрия Медведева получат персональные оценки

В декабре 2018 года по итогам ноябрьского расширенного заседания президиума Госсовета Владимир Путин поручил правительству распределить показатели эффективности между вице-премьерами и подготовить предложения по развитию системы мотивации региональных и федеральных чиновников по промежуточным результатам нацпроектов.
Коммерсантъвчера в 17:58

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Для правительства России придумали KPI. Семь вице-премьеров получат персональные оценки

Фонтанка.Ру01:22

«Коммерсантъ» узнал о появлении KPI по нацпроектам для вице-премьеров

РБК00:37

Семь заместителей Дмитрия Медведева получат персональные оценки

Коммерсантъвчера в 17:58

Замы Медведева получат оценку эффективности исходя из уровня бедности россиян и качества дорог

URA.Ruвчера в 21:59

СМИ узнали о планах оценки вице-премьеров по ключевым показателям эффективности

Ведомостивчера в 21:26

Работу вице-премьеров Мутко, Голиковой и Силуанова оценят по соцопросу жителей России

Весьмавчера в 18:05

Минэкономразвития РФ разработало KPI для вице-премьеров

Реальное времявчера в 23:23
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Экономика

ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка

В качестве причины санации в ЦБ назвали неспособность руководства Московского индустриального банка преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали его работу последние несколько лет.
Обновлено в 01:37
Экономика

«Газпром» начал бороться с Чечней из-за долгов за газ

Дочернее подразделение государственной компании «Газпром» — «Газпром межрегионгаз Грозный» — обжаловало решение Заводского районного суда Грозного, который ранее постановил простить долги за газ на сумму в девять миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 09:16
Финансы

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика

«Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси» решили объединиться

Бенефициары группы «Дикси», компании «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль») и алкомаркетов «Красное & Белое» договорились об объединении активов в единый розничный бизнес.
Обновлено вчера в 11:35
Финансы

ОКБ: Сумма кредитов наличными достигла трехлетнего максимума

Сумма среднего кредита наличными в 2018 году выросла на 25 процентов по сравнению с 2017-м годом и оказалась равна 264 тысячам рублей, свидетельствуют данные ОКБ, пишет газета "Известия".
Обновлено в 01:00
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому»

"Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" в случае подписания нового транзитного контракта, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 09:22
Экономика

До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеров

В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика

Кредиторы Пробизнесбанка требуют отменить продажу его «дочки»

Кредиторы Пробизнесбанка требуют отменить продажу его «дочки» В Верховный суд (ВС) впервые передано дело об оспаривании торгов по продаже имущества банка-банкрота.
Обновлено вчера в 17:58
Энергетика

МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 08:18
Экономика

Мособлбанк снова сел за «тетрадки»

Мособлбанк остается рекордсменом по объему так называемой «тетрадки», то есть неучтенных в официальной бухгалтерии вкладов.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика

Глава ЦБ пообещала решить проблему монополии на рынке быстрых платежей

Обновлено вчера в 04:40
Экономика

Поступательный прирост: к 2036-му число россиян может достичь 153 млн

Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о росте численности россиян с 2023–2024 годов соответствует оптимистичному варианту обновленного прогноза Росстата, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 16:01
Недвижимость

Микрозаймы омрачают кредитную историю

Что касается заемщиков без кредитной истории (КИ) или с историей, в которой есть записи о микрозаймах, ситуация разнится в зависимости от вида кредита.
Обновлено вчера в 17:58
Энергетика

Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти

Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
Обновлено вчера в 08:24
Экономика

ВВП Южной Кореи вырос сильнее прогнозов в IV квартале

В годовом выражении ВВП вырос на 3,1%, максимальными темпами за пять кварталов после увеличения на 2% в III квартале.
Обновлено в 00:51
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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик и экономист, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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