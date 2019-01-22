«Коммерсантъ» узнал о появлении KPI по нацпроектам для вице-премьеровРБК 00:37

В декабре 2018 года по итогам ноябрьского расширенного заседания президиума Госсовета Владимир Путин поручил правительству распределить показатели эффективности между вице-премьерами и подготовить предложения по развитию системы мотивации региональных и федеральных чиновников по промежуточным результатам нацпроектов.

с чего всё началось

Ввести KPI для вице-премьеров еще в конце прошлого года поручил президент Владимир Путин, чтобы оценивать промежуточные результаты национальных проектов, сообщает газета «Коммерсантъ». Разработкой системы занимались вице-премьер Константин Чуйченко и глава Министерства экономики Максим Орешкин.

«Коммерсантъ» узнал о появлении KPI по нацпроектам для вице-премьеров

Экономика Экономика ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка В качестве причины санации в ЦБ назвали неспособность руководства Московского индустриального банка преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали его работу последние несколько лет.

Экономика Экономика «Газпром» начал бороться с Чечней из-за долгов за газ Дочернее подразделение государственной компании «Газпром» — «Газпром межрегионгаз Грозный» — обжаловало решение Заводского районного суда Грозного, который ранее постановил простить долги за газ на сумму в девять миллиардов рублей.

Финансы Финансы Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Экономика Экономика «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси» решили объединиться Бенефициары группы «Дикси», компании «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль») и алкомаркетов «Красное & Белое» договорились об объединении активов в единый розничный бизнес.

Финансы Финансы ОКБ: Сумма кредитов наличными достигла трехлетнего максимума Сумма среднего кредита наличными в 2018 году выросла на 25 процентов по сравнению с 2017-м годом и оказалась равна 264 тысячам рублей, свидетельствуют данные ОКБ, пишет газета "Известия".

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому» "Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" в случае подписания нового транзитного контракта, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

Экономика Экономика До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеров В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ.

Экономика Экономика Кредиторы Пробизнесбанка требуют отменить продажу его «дочки» Кредиторы Пробизнесбанка требуют отменить продажу его «дочки» В Верховный суд (ВС) впервые передано дело об оспаривании торгов по продаже имущества банка-банкрота.

Энергетика Энергетика МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.

Экономика Экономика Мособлбанк снова сел за «тетрадки» Мособлбанк остается рекордсменом по объему так называемой «тетрадки», то есть неучтенных в официальной бухгалтерии вкладов.

Экономика Экономика Глава ЦБ пообещала решить проблему монополии на рынке быстрых платежей

Экономика Экономика Поступательный прирост: к 2036-му число россиян может достичь 153 млн Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о росте численности россиян с 2023–2024 годов соответствует оптимистичному варианту обновленного прогноза Росстата, с которым ознакомились «Известия».

Недвижимость Недвижимость Микрозаймы омрачают кредитную историю Что касается заемщиков без кредитной истории (КИ) или с историей, в которой есть записи о микрозаймах, ситуация разнится в зависимости от вида кредита.

Энергетика Энергетика Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).