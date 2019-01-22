Экономика
«Коммерсантъ» узнал о появлении KPI по нацпроектам для вице-премьеровРБК 00:37
Ввести KPI для вице-премьеров еще в конце прошлого года поручил президент Владимир Путин, чтобы оценивать промежуточные результаты национальных проектов, сообщает газета «Коммерсантъ». Разработкой системы занимались вице-премьер Константин Чуйченко и глава Министерства экономики Максим Орешкин.
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с чего всё началось
В декабре 2018 года по итогам ноябрьского расширенного заседания президиума Госсовета Владимир Путин поручил правительству распределить показатели эффективности между вице-премьерами и подготовить предложения по развитию системы мотивации региональных и федеральных чиновников по промежуточным результатам нацпроектов.Коммерсантъвчера в 17:58
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СМИ узнали о планах оценки вице-премьеров по ключевым показателям эффективности
Ведомостивчера в 21:26
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