Космос
Российская гражданская орбитальная группировка лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П», пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, оба аппарата не отработали положенных пяти лет из-за критических проблем, возникших после запуска.
Ведомостивчера в 20:42
с чего всё началось
В группировке остался один аппарат, который и так функционирует за пределами гарантийного срока. Следующие спутники данного типа планируется изготовить лишь в 2019–2020 годах. Три аппарата «Ресурс-П» были отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го соответственно.Коммерсантъвчера в 18:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Космос
Илон Маск заявил, что отправится на Марс с вероятностью 70%
Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что отправится на Марс с вероятностью 70%, сообщает американское издание Axios.
Обновлено в 00:47
Космос
Жуткие инопланетяне из ада ворвались к землянам, вызвав панику
Пугающее явление в небе и мистический корабль инопланетян вызвали панику среди жителей американского штата Колорадо.
Обновлено в 01:07
Космос
Самарскую Ракету-носитель «Союз-ФГ» соединили с кораблём «Союз МС-11»
Как сообщают представители "Роскосмоса", закончен монтаж и стыковка корабля «Союз МС-11» с переходным отсеком ракеты-носителя «Союз-ФГ».
Обновлено в 00:33
Космос
В Антарктиде ученые обнаружили загадочные руины
Эксперты рассматривали снимки хребта Шеклтон, которые были сделаны с воздуха, и обратили внимание на квадратный объект, спрятанный во льдах.
Обновлено вчера в 23:09
Космос
Жизнь на Марсе сделает людей похожими на пришельцев
По мнению Джонатана Янга, вероятнее всего люди станут похожи на описанный в книгах образ библейских ангелов.
Обновлено в 01:31
Космос
На фото из прошлого века нашли космическую станцию инопланетян
Известный уфолог Скотт Уоринг на фотографиях из прошлого века разглядел уникальную космическую станцию, где проживали инопланетяне.
Обновлено в 00:10
Космос
Над полярными областями Венеры обнаружили озоновый слой
Вблизи полярных областей Венеры специалисты обнаружили малый озоновый слой.
Обновлено вчера в 14:38
Космос
Футуролог рассказал о возможном сценарии конца света из-за Нибиру
Футуролог Эндрю Кушнер считает, что спрогнозированный конец света из-за Нибиру все-таки наступает.
Обновлено в 01:17
Космос
Ученые нашли быстроисчезающие квазары
Обновлено вчера в 13:56
Космос
Учёные из США предложили использовать лазер для связи с пришельцами
Гарвардские учёные предположили, что недавний неопознанный объект мог быть инопланетным космическим кораблём, и сейчас сотрудники Массачусетского технологического института изучают возможность использовать мощный лазер в качестве путеводной звезды, чтобы привлечь пришельцев.
Обновлено вчера в 12:19
Космос
«Hubble» сфотографировал запутанные разноцветные нити из пыли и газа
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок сети из разноцветных запутанных нитей, висящих в темноте пространства.
Обновлено в 01:16
Космос
НАСА опубликовало свой вердикт на эту зиму – готовиться к худшему
НАСА опубликовало свой вердикт на предстоящую зиму, всем нам нужно быть готовым к невероятно низким температурам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 13:53
Космос
Солнце входит в новый цикл активности впервые за много лет
Ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН определили, что за последние 11 лет Солнце впервые входит в новый цикл своей активности.
Обновлено вчера в 10:25
Космос
Новая миссия NASA позволит путешествовать дальше в космос
NASA заложит основание для продления срока работы космических аппаратов и времени космических исследований при помощи запуска Robotic Refueling Mission 3 (RRM3) — миссии, использующей новые технологии для хранения и восполнения криогенного топлива для космических аппаратов.
Обновлено вчера в 05:22
Космос
Ученые предсказали события, если на Земле появится черная дыра размером в 1 мм
Ученые с помощью стандартных расчетов предсказали, что могло бы быть на Земле в случае образования Черной дыры размером в 1 мм.
Обновлено вчера в 13:28