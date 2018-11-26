Космос

«Коммерсантъ» узнал о поломке двух российских спутников
Ведомости
вчера в 20:42

Российская гражданская орбитальная группировка лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П», пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, оба аппарата не отработали положенных пяти лет из-за критических проблем, возникших после запуска.
Ведомостивчера в 20:42
с чего всё началось

Космической группировке не хватило «Ресурса»

В группировке остался один аппарат, который и так функционирует за пределами гарантийного срока. Следующие спутники данного типа планируется изготовить лишь в 2019–2020 годах. Три аппарата «Ресурс-П» были отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го соответственно.
Коммерсантъвчера в 18:17

Подробнее о событии

Российская гражданская орбитальная группировки лишилась двух спутников дистанционного зондирования земли «Ресурс»

Эхо Москвы00:16

Россия потеряла два спутника из-за преждевременной поломки

URA.Ruвчера в 23:04

Россия лишилась двух спутников «Ресурс-П»

News.ruвчера в 22:13

«Коммерсантъ»: сломались два из трёх российских спутников «Ресурс-П»

Говорит Москва00:20

«Коммерсантъ» узнал о поломке двух российских спутников

Ведомостивчера в 20:42

Космической группировке не хватило «Ресурса»

Коммерсантъвчера в 18:17

«Коммерсантъ» узнал о преждевременной поломке двух из трех российских спутников «Ресурс-П»

Дождьвчера в 20:21
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
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NASA заложит основание для продления срока работы космических аппаратов и времени космических исследований при помощи запуска Robotic Refueling Mission 3 (RRM3) — миссии, использующей новые технологии для хранения и восполнения криогенного топлива для космических аппаратов.
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Ученые предсказали события, если на Земле появится черная дыра размером в 1 мм

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