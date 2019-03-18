«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35RT на русском 01:53

Впоследствии был заключен еще ряд знаковых оружейных контрактов: к таким можно причислить соглашение на поставку 46 истребителей МиГ-29М/М2 (на сумму около $2 млрд) и 46 боевых вертолетов Ка-52 (стоимостью свыше $1 млрд), оба сейчас находятся в стадии реализации.

с чего всё началось

Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. По информации издания, речь идёт о партии «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на $2 млрд.

Политика Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти Президент России Владимир Путин подписал законы о наказаниях за фейковые новости и оскорбление общества, государства и госсимволов.

Происшествия Число жертв стрельбы в Утрехте выросло до трех Мэр Утрехта Йан ван Занен заявил, что, по меньшей мере, трое человек погибли в результате стрельбы в трамвае в нидерландском городе Утрехт, информирует в понедельник интернет-портал британской газеты The Guardian.

Происшествия В центре Киева подожгли еще один магазин Roshen Ранее в воскресенье неизвестные подожгли магазин Roshen на Оболонском проспекте в Киеве.

Общество Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище После церемонии политолога похоронили на одном из участков кладбища. 25 февраля стало известно, что Малашенко покончил с собой в Испании.

Происшествия Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере В 2016 году во время лодочного похода утонули 14 детей: в шторм перевернулись два каноэ, на которых плыли участники лагеря в сопровождении инструктора.

Экономика ФНС и ФСБ начали проверку продавцов рыбы и морепродуктов Федеральная налоговая служба вместе с ФСБ России инициировала проверку группы индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся торговлей в розницу рыбой и морепродуктами, включая икру.

Происшествия СК проводит обыски у производителя кваса «Никола» Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.

Политика Лоза ответил Макаревичу на слова о фанатах, радующихся присоединению Крыма Российский певец Юрий Лоза в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал заявление музыканта Андрея Макаревича, осудившего своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма и России.

Политика Австралия ввела новые санкции против России 15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Финансы Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.

Общество ФАС вынесла решение по делу Бориса Дубровского и «Южуралмоста» Комиссия центрального аппарата ФАС России огласила резолютивную часть решения по делу, возбужденному в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального миндортранса и компании «Южуралмост», по признакам сговора.

Происшествия В Москве умер семилетний мальчик-маугли В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Космос НАСА сообщило о взорвавшемся в декабре в районе Камчатки метеорите В агентстве уточняют, что это произошло 18 декабря над Беринговым морем близ побережья Камчатки на высоте 25,6 км. Мощность взрыва в 10 раз превысила взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Политика Путин надеется, что ОБСЕ поможет урегулированию кризиса на Украине Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ОБСЕ внесет свой вклад в урегулирование кризиса на Украине.

Политика Вышинского перевели из херсонского СИЗО в киевский Обвиняемый на Украине в госизмене глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский этапирован из Херсона в Киев.

Футбол Определены даты матчей чемпионата России в апреле и мае РПЛ назвала даты оставшихся матчей чемпионата России нынешнего сезона. Время начала игр указано московское.

Происшествия Автомобиль провалился в промоину на асфальте у БДТ в Петербурге Автомобиль провалился в промоину на асфальте при прорыве теплотрассы в центре Санкт-Петербурга возле здания Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".

Политика Трамп назвал Байдена «человеком с низким IQ» Американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден является «человеком с низким IQ».

Политика Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым Политик заявил, что Крым будет возвращен Украине, причем пообещал сделать все возможное, что бы это было сделано как можно быстрее, сразу после президентских выборов.

Транспорт Велосипедистов Москвы попросили не торопиться с открытием сезона Госавтоинспекция попросила велосипедистов не торопиться выезжать на улицы Москвы. Предупреждение связано с ранним потемнением.

Происшествия Трамвай с пассажирами загорелся в Казани В Казани загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Татарии.

Общество Суд отказался удовлетворять иск о запрете реагентов в Москве Тверской суд Москвы не стал удовлетворять иск муниципальных депутатов к столичному департаменту ЖКХ о запрете использования на улицах химических реагентов.

Общество Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.

Армия и оружие Американские военные оценили разработанный Калашниковым пулемет ПКМ Оружие, разработанное в Советском Союзе, продолжает вызывать неподдельный интерес со стороны американских военных.