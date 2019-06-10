Происшествия
«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиянРИА Новости вчера в 22:35
Вторая база содержит информацию о 800 тысячах граждан по всей стране, ее актуальность датируется 2013 годом. Комментируя ситуацию, в Альфа- и ХФК-банках изданию заявили, что они проведут проверку достоверности и актуальности сведений. В ОТП-банке заявили, что утечки не зафиксировали.
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с чего всё началось
«В нашем банке не зафиксирована утечка информации, и происхождение данной базы нам неизвестно»,— заявили в ОТП-банке. Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян пояснил предположительное происхождение базы данных клиентов Альфа-банка с 55 тыс. записей.Коммерсантъвчера в 10:21
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Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Обновлено вчера в 05:24
Гаджеты
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций
Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено вчера в 16:39
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч
У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли. "Брюинз" сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие
Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие, сообщается на официальном сайте Токаева.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено
«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Обновлено 07 июня в 04:55
Игры
Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 22:36
Космос
Снимок: «Хаббл» запечатлел гипнотизирующий вид зрелой спиральной галактики
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился летевший из Москвы в Томск самолет
Лайнер приземлился в Екатеринбурге по техническим причинам, уточнили в региональной транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 22:41
Здоровье
Суд отказал в приостановлении рассмотрения иска о заражении детей гепатитом С в Приамурье
Благовещенский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) о приостановлении рассмотрения иска родителя онкобольного ребенка, зараженного гепатитом С, поданного совместно с Роспотребнадзором.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Китае девять человек погибли при обвале на шахте
Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 21:54
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено 08 июня в 23:31
Политика
WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт пытается добиться от президента США Дональда Трампа отсрочки исполнения ключевых положений его прошлогоднего указа о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Крупную партию наркотиков изъяли в Иркутской области
Сотрудники правоохранительных органов Иркутской области изъяли из незаконного оборота партию наркотиков на сумму более 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:19
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Грузовик с тонной опасных химикатов упал в реку на Украине
Обновлено вчера в 12:31
Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей
Обновлено вчера в 20:14
Футбол
Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено вчера в 05:43