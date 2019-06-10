«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиянРИА Новости вчера в 22:35

«В нашем банке не зафиксирована утечка информации, и происхождение данной базы нам неизвестно»,— заявили в ОТП-банке. Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян пояснил предположительное происхождение базы данных клиентов Альфа-банка с 55 тыс. записей.

с чего всё началось

Вторая база содержит информацию о 800 тысячах граждан по всей стране, ее актуальность датируется 2013 годом. Комментируя ситуацию, в Альфа- и ХФК-банках изданию заявили, что они проведут проверку достоверности и актуальности сведений. В ОТП-банке заявили, что утечки не зафиксировали.

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