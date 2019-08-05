Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов БинбанкаВедомости 02:35
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Экономика
Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России
«Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Михельсон стал главным конкурентом Миллера в Европе
Главным конкурентом государственной компании «Газпром», которой руководит Алексей Миллер, на европейском рынке в первом полугодии 2019 года стало частное предприятие «НОВАТЭК», чьим председателем правления является Леонид Михельсон.
Обновлено в 00:44
Гаджеты
В драйверах видеокарт Nvidia GeForce, Quadro и Tesla обнаружены серьезные уязвимости
Компания Nvidia сообщила о наличии пяти уязвимостей в своих Windows-драйверах для видеокарт семейств GeForce, Quadro и Tesla.
Обновлено в 02:12
Недвижимость
Сбербанк повысил по страховке возраст ипотечного заемщика до 60–65 лет
По словам старшего вице-президента банка Натальи Алымовой, в Сбербанке растет доля клиентов старшего возраста, которые пользуются различными продуктами и сервисами кредитной организации.
Обновлено в 03:22
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Аверин посвятил Марии Куликовой романтичные стихи
43-летний Максим Аверин в честь 42-го дня рождения Марии Куликовой опубликовал ее фото, которое подписал красивым, чувственным стихотворением.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Глава МГИК: в Москве идет репетиция борьбы за отмену сбора подписей
Глава МГИК сказал "Российской газете", что выборы им нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 03:28
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения в 135 партиях минеральной воды
«Выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесенной на упаковку», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:53
Спорт
Трефилов покинул должность главного тренера сборной России по гандболу
Евгений Трефилов покинул пост наставника женской сборной России по гандболу и станет вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 03:53
Экономика
Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ
По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Перми умер рабочий, пострадавший при взрыве на пороховом заводе
Напомним, 31 июля на Пермском пороховом заводе произошел взрыв. В результате ЧП пострадали пять человек.
Обновлено в 03:43
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Обновлено в 01:30
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Испытания бронеавтомобиля «Атлет» нового поколения начались в России
Предварительные испытания бронеавтомобилей «Атлет», которые придут на смену машинам семейства «Тигр», начались в России.
Обновлено 02 августа в 22:11
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек
Обновлено в 01:43
Общество
Более 60% россиян ездят летом на дачу, показал опрос
Большинство россиян (62%) выезжают на дачу в летний сезон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 03:26
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Xiaomi запатентовала современный полноэкранный смартфон, оснащенный солнечной панелью. Заявка на патент была подана 27 июля 2018 года.
Обновлено в 03:25
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Супруга Цекало оригинально прокомментировала слухи о беременности
Дарина Эрвин, 28-летняя супруга шоумена Александра Цекало, решила шуткой ответить на недавние слухи о своей беременности.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Севастополе утонула чемпионка мира по кикбоксингу
В Севастополе утонули действующая чемпионка мира по кикбоксингу, а также вице-чемпионка.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live".
Обновлено в 03:56
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Обновлено вчера в 14:48