Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов БинбанкаВедомости 02:35
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло
Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде.
Обновлено вчера в 03:54
Футбол
«Порту» усилился полузащитником сборной Колумбии
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Волочкова раскинулась в экстремальном шпагате на ходу катера
Балерина выложила в своём Инстаграме фото экстремального шпагата. На полном ходу катера артистка решилась на опасный трюк.
Обновлено в 01:03
Теннис
Ник Киргиос: Я подружился с парнем, который делает коктейли
Австралиец Ник Киргиос прокомментировал свою победу на турнире в Вашингтоне.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Одной из жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра
Полиция американского штата Огайо идентифицировала личность стрелка, который убил девять человек в городе Дейтон.
Обновлено вчера в 17:01
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено 03 августа в 10:00
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Музыка
Тейлор Свифт пригласила поклонников в гости
Американская певица Тейлор Свифт предложила поклонникам посетить её дом, чтобы послушать новый альбом «Lover», который выйдет 23 августа.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году
В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибло 17 человек, 32 получили ранения
Обновлено вчера в 21:06
Путешествия
«Интурист» начал продажи зимних туров в Анталью из 10 городов России
Бронирование туров в Анталью на зимний сезон уже открыто на сайте туроператора www.intourist.ru.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Полиция Петербурга пресекла незаконный сбыт метамфетамина
Полиция пресекла незаконный сбыт наркотических веществ, сообщили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали список подарков ко дню рождения Меган Маркл
В минувшее воскресенье герцогиня Сассекская и супруга британского принца Гарри Меган Маркл отметила свой 38-й день рождения.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение «Почты России»
Вооруженный налет на отделение "Почты России" произошел сегодня в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:42
Общество
Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях
Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»
Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы
Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
Обновлено вчера в 15:30
Гаджеты
Расходы Apple на разработки и исследования достигли рекордных значений
Как выясняется, расходы компании на разработку и исследования достигли восьми процентов выручки, а это самое высокое значение в удельном выражении с 2003 года.
Обновлено в 02:02