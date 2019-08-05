Экономика

«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов БинбанкаВедомости 02:35

В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
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с чего всё началось

Санация пропустила «Открытие»

ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).
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Данные 70 тыс. клиентов российского банка утекли в сеть

Взгляд.ру02:45

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СМИ: данные клиентов Бинбанка продавались в Сети

News.ru02:12

СМИ узнали о продаже базы данных клиентов отправленного на санацию банка

РБК01:26

В интернете продают данные клиентов банка, попавшего под санацию ЦБ

URA.Ruвчера в 21:20

База данных «Бинбанка» продается в Сети

Народные новостивчера в 21:48

«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка

Ведомости02:35
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Политика

Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие

Израиль представил три демонстратора технологий «умной» бронетехники

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Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Общество

Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло

Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде.
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Футбол

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Обновлено вчера в 23:10
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Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае

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Балерина выложила в своём Инстаграме фото экстремального шпагата. На полном ходу катера артистка решилась на опасный трюк.
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Теннис

Ник Киргиос: Я подружился с парнем, который делает коктейли

Австралиец Ник Киргиос прокомментировал свою победу на турнире в Вашингтоне.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Одной из жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра

Полиция американского штата Огайо идентифицировала личность стрелка, который убил девять человек в городе Дейтон.
Обновлено вчера в 17:01
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика

Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян

Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири

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Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Музыка

Тейлор Свифт пригласила поклонников в гости

Американская певица Тейлор Свифт предложила поклонникам посетить её дом, чтобы послушать новый альбом «Lover», который выйдет 23 августа.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году

В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

В Кемерово полиция разыскивает пропавшего грибника и двух его сыновей

Обновлено в 01:55
Происшествия

В результате взрыва в Каире погибло 17 человек, 32 получили ранения

Обновлено вчера в 21:06
Путешествия

«Интурист» начал продажи зимних туров в Анталью из 10 городов России

Бронирование туров в Анталью на зимний сезон уже открыто на сайте туроператора www.intourist.ru.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Полиция Петербурга пресекла незаконный сбыт метамфетамина

Полиция пресекла незаконный сбыт наркотических веществ, сообщили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

В Сети опубликовали список подарков ко дню рождения Меган Маркл

В минувшее воскресенье герцогиня Сассекская и супруга британского принца Гарри Меган Маркл отметила свой 38-й день рождения.
Обновлено в 02:01
Общество

Назначен новый глава управления дорожного хозяйства Челябинска

Обновлено в 00:43
Происшествия

В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение «Почты России»

Вооруженный налет на отделение "Почты России" произошел сегодня в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:42
Общество

Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях

Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено вчера в 16:00
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Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»

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Шоу-бизнес

Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы

Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
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Расходы Apple на разработки и исследования достигли рекордных значений

Как выясняется, расходы компании на разработку и исследования достигли восьми процентов выручки, а это самое высокое значение в удельном выражении с 2003 года.
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DeviceLock
Программный комплекс класса Endpoint DLP, предназначенный для защиты организаций от утечек информации. Реализует как контекстные методы защиты информации, так и контентные методы фильтрации данных, с применением контентной фильтрации непосредственно на контролируемых рабочих станциях при попытках передачи или сохранения. Является полноценной endpoint DLP-системой российской разработки сертифицированной ФСТЭК.
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