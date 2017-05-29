Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов БинбанкаВедомости 02:35
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Происшествия
В Лондоне подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки
Как сообщает пресс-служба полиции Лондона, в воскресенье подросток, находясь на смотровой площадке под крышей галереи современного искусства Тейт Модерн, перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение площадки.
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
Россия резко сократила поставки угля Украине
Резкое сокращение экспорта российского угля на Украину последовало в июне за введением разрешительного порядка поставок.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы
Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.
Обновлено в 02:25
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Эксперты предупредили о возможной рецессии в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может произойти уже в этом году, считают эксперты Института экономики роста им. Столыпина.
Обновлено в 03:05
Общество
Роспотребнадзор рассказал о проверках минеральной воды
Роспотребнадзор обнаружил нарушения обязательных требований более чем в 130 партиях минеральной воды в рамках проверок в период с 2017 года по первое полугодие 2019-го.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Среди жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра
Среди жертв стрелка, открывшего огонь в американском городе Дейтон (штат Огайо), оказалась его сестра.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Алтайский край вошел в пятерку самых алкозависимых российских регионов
В результате исследования выяснилось, что чаще всего выпивают спиртное также в Пермском крае и Челябинской области (по 2,4 тыс. человек), на третьем месте - Башкортостан (2,2 тыс.).
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В результате мощного взрыва в Каире погибли 17 человек
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие
США и Южная Корея проведут военные учения
Целью учений является попытка смоделировать военную ситуацию на Корейском полуострове, в случае которой американское командование должно взять управление объединенными силами Южной Кореи и США в свои руки.
Обновлено в 01:09
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
США объявили о «новой эре» контроля над вооружениями
США и Австралия подтвердили необходимость «новой эры» в области контроля над вооружениями с расширенным числом участников и систем вооружений, включенных в соответствующие соглашения.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Копируются не только документы, то читаются сообщения юзеры, перехватываются нажатия клавиш, активируются камера и микрофон.
Обновлено 02 августа в 02:44
Армия и оружие
В Алеппо восстановили завод по переплавке металла
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
Технологии AMD будут использованы в GPU Samsung через два года
Проще говоря, графические технологии AMD будут использованы Samsung для создания собственных GPU для своих однокристальных систем Exynos.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Миньоле перешел из «Ливерпуля» в «Брюгге»
Обновлено вчера в 18:36
ЖКХ
Жителей украинского города оставили без горячей воды из-за долгов
Жителей города Энергодара Запорожской области Украины оставили без горячей воды из-за долгов за электроэнергию.
Обновлено в 02:29
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»
Обновлено вчера в 17:24
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено вчера в 14:03