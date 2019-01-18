Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о жалобе нефтяных компаний на РосгвардиюРБК вчера в 21:51
В декабре прошлого года руководители крупнейших нефтяных компаний России направили письмо секретарю российского Совета безопасности Николаю Патрушеву.
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с чего всё началось
Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», нефтехимического СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.Коммерсантъвчера в 17:23
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Политика
Германия объявила Керченский пролив свободным
25 ноября пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.
Обновлено в 06:26
Космос
Ракетостроители предупредили о дефекте в двигателях «Ангары»
Редкий дефект обнаружен в конструкции двигателей сверхтяжелой ракеты «Ангара».
Обновлено в 01:39
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево
Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Адвокат рэпера Хаски подал в ЕСПЧ жалобу на арест артиста
Обновлено в 06:18
Происшествия
Женщина погибла в результате падения снега с крыши дома в Москве
В Москве женщина, чья личность устанавливается, погибла после падения глыбы снега с крыши дома, сообщили РБК в пресс-службе столичного ЮВАО.
Обновлено в 07:28
Авто
Porsche отзывает в России более 1,2 тыс. авто модели Panamera
ООО "Порше Руссланд" отзывает в России 1 тыс. 236 авто модели Panamera из-за проблем с программным обеспечением, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 07:55
Общество
Смоленские депутаты попросили списать долги за газ по примеру Чечни
Депутаты Смоленской областной думы обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность списания долгов за газ с жителей региона.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Обнаружен один из лётчиков потерпевшего аварию Су-34
Обновлено в 03:14
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
ГАЗ приостановил производство Mercedes-Benz Sprinter Classic
«Группа ГАЗ» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) приостановила сборочное производство автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях Горьковского автозавода.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Минстрой постановил устанавливать специальные окна в домах с газом
Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газа в помещении с газовым оборудованием следует устанавливать специальные окна.
Обновлено в 06:44
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Обновлено вчера в 08:56
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Обновлено в 04:41
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников
В среду, 16 января, хакерская группировка Silence атаковала российские банки, сообщила компания Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений).
Обновлено в 06:51
Происшествия
Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу
Обновлено в 03:02
Происшествия
Число погибших в результате теракта в Колумбии выросло до 11
Число погибших от взрыва на территории полицейской академии в колумбийской Боготе достигло 11 человек, сообщает газета El Heraldo.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
Патриарх Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", это звание ему было присвоено в 2010 году.
Обновлено в 07:38
Общество
Граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму
Граффити на стене гаража появились в Порт-Толботе в преддверии католического Рождества.
Обновлено в 07:35
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Обновлено в 00:51
Транспорт
Глава Минтранса сообщил о сроках запуска жд-части Крымского моста
Тоннель, который является частью подхода к железнодорожной части Крымского моста, будет готов в августе.
Обновлено в 06:06
Технологии
Rambler перезапустит «Живой журнал»
Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Взрыв боеприпаса времен ВОВ привел к пожару в петербургской типографии
Обновлено в 05:51
Политика
«Нафтогаз» допустил остановку транзита газа через Украину в 2020 году
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев не исключил, что «Газпром» может отказаться от транзита газа Украины в 2020 году, об этом он заявил на пресс-конференции, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату
Обновлено в 02:24
Авто
Официально представлен обновленный Ford Mondeo
В Ford рассчитывают, что гибридный Mondeo станет хорошей альтернативой дизельным моделям в корпоративных автопарках.
Обновлено в 07:25
Происшествия
СК назвал взрыв бытового газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске
Версия взрыва бытового газа остается приоритетной в расследовании ЧП в Магнитогорске, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Ленинградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе
Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области.
Обновлено в 07:37