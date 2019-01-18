Экономика

«Коммерсантъ» сообщил о жалобе нефтяных компаний на РосгвардиюРБК вчера в 21:51

В декабре прошлого года руководители крупнейших нефтяных компаний России направили письмо секретарю российского Совета безопасности Николаю Патрушеву.
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Добыча полезных охраняемых

Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», нефтехимического СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Росгвардия удивилась жалобам нефтяников на монополизацию рынка ЧОПов

Коммерсантъ05:59

Росгвардия удивлена заявлениями нефтекомпаний о монополизации рынка охранных услуг

ТАСС04:08

Росгвардию удивили жалобы нефтяников на монополизацию рынка ЧОП

РИА Новости04:52

В Росгвардии ответили на жалобы нефтяных компаний Патрушеву

URA.Ru04:43

В Росгвардии удивились жалобам нефтяных компаний на требования к охране предприятий

Интерфакс03:57

«Коммерсантъ» сообщил о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

РБКвчера в 21:51

«Коммерсантъ» узнал о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

Ведомостивчера в 19:33
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика

Германия объявила Керченский пролив свободным

25 ноября пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.
Обновлено в 06:26
Космос

Ракетостроители предупредили о дефекте в двигателях «Ангары»

Редкий дефект обнаружен в конструкции двигателей сверхтяжелой ракеты «Ангара».
Обновлено в 01:39
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия

Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.
Обновлено вчера в 17:34
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Адвокат рэпера Хаски подал в ЕСПЧ жалобу на арест артиста

Обновлено в 06:18
Происшествия

Женщина погибла в результате падения снега с крыши дома в Москве

В Москве женщина, чья личность устанавливается, погибла после падения глыбы снега с крыши дома, сообщили РБК в пресс-службе столичного ЮВАО.
Обновлено в 07:28
Авто

Porsche отзывает в России более 1,2 тыс. авто модели Panamera

ООО "Порше Руссланд" отзывает в России 1 тыс. 236 авто модели Panamera из-за проблем с программным обеспечением, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 07:55
Общество

Смоленские депутаты попросили списать долги за газ по примеру Чечни

Депутаты Смоленской областной думы обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность списания долгов за газ с жителей региона.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Обнаружен один из лётчиков потерпевшего аварию Су-34

Обновлено в 03:14
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Авто

ГАЗ приостановил производство Mercedes-Benz Sprinter Classic

«Группа ГАЗ» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) приостановила сборочное производство автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях Горьковского автозавода.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Минстрой постановил устанавливать специальные окна в домах с газом

Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газа в помещении с газовым оборудованием следует устанавливать специальные окна.
Обновлено в 06:44
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Обновлено вчера в 08:56
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Обновлено в 04:41
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика

Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников

В среду, 16 января, хакерская группировка Silence атаковала российские банки, сообщила компания Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений).
Обновлено в 06:51
Происшествия

Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

Обновлено в 03:02
Происшествия

Число погибших в результате теракта в Колумбии выросло до 11

Число погибших от взрыва на территории полицейской академии в колумбийской Боготе достигло 11 человек, сообщает газета El Heraldo.
Обновлено вчера в 21:56
Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарх Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", это звание ему было присвоено в 2010 году.
Обновлено в 07:38
Общество

Граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму

Граффити на стене гаража появились в Порт-Толботе в преддверии католического Рождества.
Обновлено в 07:35
Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Обновлено в 00:51
Транспорт

Глава Минтранса сообщил о сроках запуска жд-части Крымского моста

Тоннель, который является частью подхода к железнодорожной части Крымского моста, будет готов в августе.
Обновлено в 06:06
Технологии

Rambler перезапустит «Живой журнал»

Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Взрыв боеприпаса времен ВОВ привел к пожару в петербургской типографии

Обновлено в 05:51
Политика

«Нафтогаз» допустил остановку транзита газа через Украину в 2020 году

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев не исключил, что «Газпром» может отказаться от транзита газа Украины в 2020 году, об этом он заявил на пресс-конференции, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату

Обновлено в 02:24
Авто

Официально представлен обновленный Ford Mondeo

В Ford рассчитывают, что гибридный Mondeo станет хорошей альтернативой дизельным моделям в корпоративных автопарках.
Обновлено в 07:25
Происшествия

СК назвал взрыв бытового газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске

Версия взрыва бытового газа остается приоритетной в расследовании ЧП в Магнитогорске, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Ленинградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области.
Обновлено в 07:37
Главное