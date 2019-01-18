Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о жалобе нефтяных компаний на РосгвардиюРБК вчера в 21:51
В декабре прошлого года руководители крупнейших нефтяных компаний России направили письмо секретарю российского Совета безопасности Николаю Патрушеву.
Читать в источнике
Оценить230
с чего всё началось
Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», нефтехимического СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.Коммерсантъвчера в 17:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Экономика
ЦБ РФ в 2018 году увеличил закупки золота на 22%
По итогам 2017 года закупки составляли 7,2 млн унций (224 тонны). Таким образом, в 2018 году ЦБ РФ увеличил закупки золота на 22,2%.
Обновлено в 08:37
Недвижимость
У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей
По информации на сайте проекта, стоимость квартир в жилом комплексе начинается от 124 миллионов рублей.
Обновлено в 09:55
Энергетика
МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире
По данным МЭА, спрос на нефть в 2019 году достигнет 100,7 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 04:29
Финансы
ЦБ спрогнозировал снижение инфляции во втором полугодии
Инфляция в России начнет снижаться со второго полугодия и составит 5-5,5% по итогам 2019 года, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 10:28
Экономика
Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников
Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
Обновлено в 06:51
Экономика
«Нафтогаз» объяснил решение суда по активам «Газпрома» их отсутствием
Акций «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые должны были быть арестованы по решению швейцарского суда в рамках спора российской компании с «Нафтогазом», в Швейцарии не оказалось, поэтому суд кантона Цуг принял решение отменить арест ценных бумаг.
Обновлено вчера в 15:57
Авто
Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями
Обновлено в 08:26
Экономика
Верховный суд Нидерландов отказался признать банкротство ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов не признал банкротство компании ЮКОС в России в 2006 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
Обновлено в 10:12
Экономика
En+ рассказала о получивших право голосовать частью акций Дерипаски
Право голосовать акциями компании En+ Group могут получить Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер в рамках соглашения OFAC.
Обновлено в 03:35
Экономика
Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое совершенствует правила получения компаниями субсидий на покупку сельхозтехники.
Обновлено в 10:35
Экономика
Рубен Варданян войдет в совет директоров АКРА
Социальный предприниматель Рубен Варданян принял предложение Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) войти в состав совета директоров, сообщает агентство.
Обновлено в 09:00
Экономика
«М.Видео-Эльдорадо» помогли онлайн-продажи
За прошлый год продажи группы «М.Видео-Эльдорадо», контролируемой «Сафмаром» Михаила Гуцериева, выросли на 17,7%, до 421,4 млрд руб.
Обновлено в 07:49
Экономика
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса.
Обновлено вчера в 17:23
Энергетика
Газ на Украине за два года подорожал на 89%
Стоимость газа на Украине за последние два года выросла на 89%, сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.
Обновлено в 06:39
Экономика
Альфа-Банк присоединяет санируемый Балтийский банк
Среди прочих будет рассмотрен вопрос о присоединении к Альфа-Банку санируемого Балтийского банка, следует из опубликованных материалов.
Обновлено в 09:16