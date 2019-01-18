«Коммерсантъ» сообщил о жалобе нефтяных компаний на РосгвардиюРБК вчера в 21:51

Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», нефтехимического СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.

с чего всё началось

В декабре прошлого года руководители крупнейших нефтяных компаний России направили письмо секретарю российского Совета безопасности Николаю Патрушеву.

«Коммерсантъ» сообщил о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

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