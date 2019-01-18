Экономика

«Коммерсантъ» сообщил о жалобе нефтяных компаний на РосгвардиюРБК вчера в 21:51

В декабре прошлого года руководители крупнейших нефтяных компаний России направили письмо секретарю российского Совета безопасности Николаю Патрушеву.
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с чего всё началось

Добыча полезных охраняемых

Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», нефтехимического СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.
Коммерсантъвчера в 17:23

Подробнее о событии

Минэнерго предложило изменить закон об охране ТЭКа

Ведомости10:24

В Росгвардии ответили на жалобы нефтяных компаний Патрушеву

URA.Ru04:43

В Росгвардии удивились жалобам нефтяных компаний на требования к охране предприятий

Интерфакс03:57

Росгвардию удивили жалобы нефтяников на монополизацию рынка ЧОП

РИА Новости04:52

Росгвардия удивилась жалобам нефтяников на монополизацию рынка ЧОПов

Коммерсантъ05:59

Росгвардия удивлена заявлениями нефтекомпаний о монополизации рынка охранных услуг

ТАСС04:08

«Коммерсантъ» сообщил о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

РБКвчера в 21:51
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Экономика

ЦБ РФ в 2018 году увеличил закупки золота на 22%

По итогам 2017 года закупки составляли 7,2 млн унций (224 тонны). Таким образом, в 2018 году ЦБ РФ увеличил закупки золота на 22,2%.
Обновлено в 08:37
Недвижимость

У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей

По информации на сайте проекта, стоимость квартир в жилом комплексе начинается от 124 миллионов рублей.
Обновлено в 09:55
Энергетика

МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире

По данным МЭА, спрос на нефть в 2019 году достигнет 100,7 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 04:29
Финансы

ЦБ спрогнозировал снижение инфляции во втором полугодии

Инфляция в России начнет снижаться со второго полугодия и составит 5-5,5% по итогам 2019 года, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 10:28
Экономика

Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников

Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
Обновлено в 06:51
Экономика

«Нафтогаз» объяснил решение суда по активам «Газпрома» их отсутствием

Акций «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые должны были быть арестованы по решению швейцарского суда в рамках спора российской компании с «Нафтогазом», в Швейцарии не оказалось, поэтому суд кантона Цуг принял решение отменить арест ценных бумаг.
Обновлено вчера в 15:57
Авто

Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями

Обновлено в 08:26
Экономика

Верховный суд Нидерландов отказался признать банкротство ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов не признал банкротство компании ЮКОС в России в 2006 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
Обновлено в 10:12
Экономика

En+ рассказала о получивших право голосовать частью акций Дерипаски

Право голосовать акциями компании En+ Group могут получить Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер в рамках соглашения OFAC.
Обновлено в 03:35
Экономика

Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое совершенствует правила получения компаниями субсидий на покупку сельхозтехники.
Обновлено в 10:35
Экономика

Рубен Варданян войдет в совет директоров АКРА

Социальный предприниматель Рубен Варданян принял предложение Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) войти в состав совета директоров, сообщает агентство.
Обновлено в 09:00
Экономика

«М.Видео-Эльдорадо» помогли онлайн-продажи

За прошлый год продажи группы «М.Видео-Эльдорадо», контролируемой «Сафмаром» Михаила Гуцериева, выросли на 17,7%, до 421,4 млрд руб.
Обновлено в 07:49
Экономика

Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков

Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса.
Обновлено вчера в 17:23
Энергетика

Газ на Украине за два года подорожал на 89%

Стоимость газа на Украине за последние два года выросла на 89%, сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.
Обновлено в 06:39
Экономика

Альфа-Банк присоединяет санируемый Балтийский банк

Среди прочих будет рассмотрен вопрос о присоединении к Альфа-Банку санируемого Балтийского банка, следует из опубликованных материалов.
Обновлено в 09:16
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