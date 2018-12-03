Происшествия
«Коммерсантъ» сообщил о заочном аресте создателя бифидока
«Коммерсантъ» сообщил о заочном аресте создателя бифидокаРБК01:24
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей о заочном аресте совладельца компании «Партнер» Игоря Вайнштока, известного своей разработкой напитка бифидок. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».
РБК01:24
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с чего всё началось
Совладелец "Партнера" обвиняется в злоупотреблении полномочиями Пресненский суд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР по Москве о заочном аресте совладельца компании "Партнер" Игоря Вайнштока, который также известен тем, что изобрел популярный напиток бифидок.Коммерсантъвчера в 16:58
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