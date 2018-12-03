Совладелец "Партнера" обвиняется в злоупотреблении полномочиями Пресненский суд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР по Москве о заочном аресте совладельца компании "Партнер" Игоря Вайнштока, который также известен тем, что изобрел популярный напиток бифидок.

с чего всё началось

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей о заочном аресте совладельца компании «Партнер» Игоря Вайнштока, известного своей разработкой напитка бифидок. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

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