Политика
«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из ГрузииИнтерфакс 17:34
Еще один источник на алкогольном рынке рассказал, что слышал о подобных вопросах Роспотребнадзора. Собеседники газеты полагают, что опросы могут быть связаны с подготовкой к введению запрета на импорт грузинских вин в РФ.
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с чего всё началось
Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.Коммерсантъ14:16
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