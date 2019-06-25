Политика

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из ГрузииИнтерфакс 17:34

Еще один источник на алкогольном рынке рассказал, что слышал о подобных вопросах Роспотребнадзора. Собеседники газеты полагают, что опросы могут быть связаны с подготовкой к введению запрета на импорт грузинских вин в РФ.
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