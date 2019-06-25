Политика

В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru 18:33

Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.
Коммерсантъ14:16

Подробнее о событии

В России, возможно, началась подготовка к введению запрета на ввоз вина из Грузии

Эхо Москвы16:01

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

РБК16:54

РФ может запретить ввоз вина из Грузии

Газета.Ru17:15

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Интерфакс17:34

Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках

Ведомости14:48

«Коммерсантъ» узнал о возможном запрете импорта вина из Грузии в Россию

Дождь14:45

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Коммерсантъ14:16
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:37, Вашингтон
Гаджеты

Ноутбук Lenovo ThinkBook вышел в России

Компания Lenovo выпустила в России ноутбук ThinkBook, который был представлен в мае этого года.
Обновлено в 15:37
Футбол

«Санта-Колома» вышла в следующий раунд Лиги чемпионов

«Санта-Колома» обыграла «Тре Пенне» в предварительном раунде нового сезона Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:56
Политика

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Где и почему телеведущая Лариса Гузеева живет отдельно от мужа

На майские праздники телеведущая Лариса Гузеева снималась в Москве в очередных выпусках программы «Давай поженимся», а её муж ресторатор Игорь Бухаров ездил отдыхать.
Обновлено в 17:02
Космос

Астероид внушительных размеров приблизится к Земле 27 июня

Обновлено в 13:28
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Происшествия

На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Барселона» продала Андре Гомеша в «Эвертон»

«Барселона» объявила, что ее полузащитник Андре Гомеш был куплен английским «Эвертоном» за 25 миллионов евро.
Обновлено в 16:16
Политика

США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика

Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым

Обновлено в 10:47
Происшествия

В нижегородском СИЗО скончалась мать десятерых детей

Обновлено в 12:02
Экономика

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе

Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе", - сказал Бакин.
Обновлено в 15:57
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Экономика

Расходы на военные пенсии увеличат в России

Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Политика

На Львовщине выступление Порошенко закидали дымовыми шашками

Второй неприятный момент: Стрый находится в Львовской области, а ведь это единственная область, где Порошенко во втором туре президентских выборов получил больше голосов, чем Зеленский.
Обновлено в 15:59
Политика

Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии

Обновлено в 17:59
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Футбол

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ

Бывший капитан итальянского "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Instagram.
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес

Смена образа: Глафира Тарханова обновила цвет волос

Глафира Тарханова любит шокировать подписчиков своими образами. Так, в начале мая она удивила поклонников ультракороткой стрижкой.
Обновлено в 15:07
Общество

Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей

Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Гаджеты

Ryzen 9 3900X обошёл i9-9900K в World War Z

«Бенчмарком» же выступила игра World War Z. Как оказалось, «красная» конфигурация обошла «сине-зелёную», хотя разрыв и является минимальным.
Обновлено в 17:12
Как работают Яндекс.Новости?
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