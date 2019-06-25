Политика
В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru 18:33
Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.
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с чего всё началось
Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.Коммерсантъ14:16
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:37, Вашингтон
Гаджеты
Ноутбук Lenovo ThinkBook вышел в России
Компания Lenovo выпустила в России ноутбук ThinkBook, который был представлен в мае этого года.
Обновлено в 15:37
Футбол
«Санта-Колома» вышла в следующий раунд Лиги чемпионов
«Санта-Колома» обыграла «Тре Пенне» в предварительном раунде нового сезона Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:56
Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Где и почему телеведущая Лариса Гузеева живет отдельно от мужа
На майские праздники телеведущая Лариса Гузеева снималась в Москве в очередных выпусках программы «Давай поженимся», а её муж ресторатор Игорь Бухаров ездил отдыхать.
Обновлено в 17:02
Космос
Астероид внушительных размеров приблизится к Земле 27 июня
Обновлено в 13:28
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Барселона» продала Андре Гомеша в «Эвертон»
«Барселона» объявила, что ее полузащитник Андре Гомеш был куплен английским «Эвертоном» за 25 миллионов евро.
Обновлено в 16:16
Политика
США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян
Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым
Обновлено в 10:47
Происшествия
В нижегородском СИЗО скончалась мать десятерых детей
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе
Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе", - сказал Бакин.
Обновлено в 15:57
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Экономика
Расходы на военные пенсии увеличат в России
Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Политика
На Львовщине выступление Порошенко закидали дымовыми шашками
Второй неприятный момент: Стрый находится в Львовской области, а ведь это единственная область, где Порошенко во втором туре президентских выборов получил больше голосов, чем Зеленский.
Обновлено в 15:59
Политика
Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии
Обновлено в 17:59
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Футбол
Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ
Бывший капитан итальянского "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Instagram.
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес
Смена образа: Глафира Тарханова обновила цвет волос
Глафира Тарханова любит шокировать подписчиков своими образами. Так, в начале мая она удивила поклонников ультракороткой стрижкой.
Обновлено в 15:07
Общество
Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей
Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Гаджеты
Ryzen 9 3900X обошёл i9-9900K в World War Z
«Бенчмарком» же выступила игра World War Z. Как оказалось, «красная» конфигурация обошла «сине-зелёную», хотя разрыв и является минимальным.
Обновлено в 17:12