Недвижимость
Интерфакс«Коммерсантъ» сообщил о росте цен на попавшие под реновацию квартиры
Объем предложения на квартиры в домах, включенных в программу реновации, вырос на 43%, однако стоимость квадратного метра в таких домах также увеличилась - в среднем на 10%, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса для поиска недвижимости ЦИАН.
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с чего всё началось
Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать. За год объем предложения вырос почти в полтора раза, а стоимость квадратного метра в таких домах увеличилась в среднем на 10%.Коммерсантъвчера в 18:42
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Динамика цен и предложения недвижимости в домах, вошедших в программу реновации
Коммерсантъвчера в 18:42
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