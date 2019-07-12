Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о риске ухода Visa и MasterCard из РоссииВедомости 05:15
Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, сообщает газета «Коммерсантъ». Сейчас в реестр операторов платежных систем ЦБ включены «дочки» Visa, MasterCard, China Union Pay и JCB.
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Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикДеловой квартал (Екатеринбург) 03:24
с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъвчера в 18:31
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:18, Вашингтон
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