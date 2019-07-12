Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.

Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, сообщает газета «Коммерсантъ». Сейчас в реестр операторов платежных систем ЦБ включены «дочки» Visa, MasterCard, China Union Pay и JCB.

«Коммерсантъ» сообщил о риске ухода Visa и MasterCard из России

Происшествия Уралец отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за выстрел в лицо и сломанную руку Житель Первоуральска отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за то, что ему сотрудники наркоконтроля сломали руку и выстрелили в голову из травматического пистолета.

Политика Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.

Экономика Среди ритейлеров к покупке интереснее выглядят акции Х5 Фьючерсы на американском рынке пока торгуются в плюсе, если на открытии рынка США будет рост, то это движение вытянет наверх и российский рынок.

Политика В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Гаджеты Huawei выпустит первый 5G-смартфон в июле Компания Huawei готовится к релизу своего первого 5G-смартфона Huawei Mate 20 X 5G.

Здоровье В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Происшествия Силовики изъяли документы в пермском отделении «Единой России» Сотрудники силовых ведомств провели выемку документов в офисе пермского регионального отделения партии "Единая Россия", сообщил РИА Новости секретарь реготделения, депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев.

Политика Порошенко раскритиковал инициативу Зеленского о люстрации Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год.

Происшествия Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Происшествия Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.

Общество Силовики вмешались в подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске Подготовка к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС отныне будет идти под контролем рабочей группы силовиков, которой руководит прокурор области Виталий Лопин.

Экономика Центробанк докапитализирует Московский индустриальный банк Банк России докапитализирует Московский индустриальный банк на 128,7 млрд рублей.

Кино Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев» Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.

Экономика ЦБ сообщил о снижении достаточности капитала банка «Восточный» Значение норматива достаточности базового капитала банка «Восточный» достигло уровня ниже определенного требованиями Банка России, сообщили в пресс-службе ЦБ.