Аналитики сообщили о снижении стоимости мобильного трафика По итогам 2018 года Россия удержалась в десятке стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, выяснили в Content Review. Средняя цена 1 Гб трафика сократилась за семь месяцев на 15%, до 55,5 руб. в декабре.

с чего всё началось

Россия по итогам 2018 года вошла в десятку стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета. Средняя цена 1ГБ сократилась на 15%, однако в следующем году тенденция изменится, пишет 26 декабря газета «Коммерсантъ».

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