«Коммерсант» сообщил о планах отмены льготных тарифов для электроплитРИА Новости 19:32

Внедрение нормы — риск для домохозяйств, где проживает много людей или электроэнергия используется для отопления, считает эксперт, в среднем тариф для диапазона 300–500 кВт•ч может вырасти в полтора раза, более 500 кВт•ч — вдвое.

с чего всё началось

Министерство экономического развития в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике предложило ввести для населения социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электрические плиты, сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.

«Коммерсант» сообщил о планах отмены льготных тарифов для электроплит

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