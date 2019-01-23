Экономика
«Коммерсант» сообщил о планах отмены льготных тарифов для электроплитРИА Новости 19:32
Министерство экономического развития в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике предложило ввести для населения социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электрические плиты, сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.
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Внедрение нормы — риск для домохозяйств, где проживает много людей или электроэнергия используется для отопления, считает эксперт, в среднем тариф для диапазона 300–500 кВт•ч может вырасти в полтора раза, более 500 кВт•ч — вдвое.Коммерсантъ14:17
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Минэкономразвития и ФАС готовят предложения по соцнорме потребления электроэнергии
Агентство Строительных Новостей06:18
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