«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернетеРБК вчера в 20:38

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ». По его словам, участникам «беспроигрышной лотереи» предлагается заплатить комиссию «за перевод документов», а для этого ввести данные банковской карты.

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

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