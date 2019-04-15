Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернетеРБК вчера в 20:38
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ». По его словам, участникам «беспроигрышной лотереи» предлагается заплатить комиссию «за перевод документов», а для этого ввести данные банковской карты.
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Здоровье
Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения
Нехватка от 500 до 1000 калорий в день приведёт к похудению, в среднем, на 1кг в неделю.
Обновлено в 01:00
Технологии
Tesla предупредила о повышении цен на свой автопилот
Обновлено вчера в 09:13
Игры
В Сети появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S
Обновлено вчера в 03:23
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено 13 апреля в 15:43
Недвижимость
В российских регионах дорожает вторичное жилье
В России дорожает вторичное жилье. Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
На фиолетовой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:55
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
Обновлено вчера в 20:47
Музыка
Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем
Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Здоровье
Россиян известили об 11 ранних симптомах рака
При обнаружении у себя нескольких из перечисленных ниже симптомов следует обратиться к врачу Как сообщает издание Известия со ссылкой на ActiveFeel, врачи выявили одиннадцать симптомов рака.
Обновлено вчера в 05:56
Армия и оружие
В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах
В Кемерове из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуируют несколько административных зданий.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Единоборства
Нурмагомедов объявил Макгрегору условия реванша
Обновлено вчера в 02:02
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 15:17
Авто
Составлен список самых дешевых кроссоверов и внедорожников в России
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца
Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки
Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде
Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой
К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.
Обновлено в 03:00