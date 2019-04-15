Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернетеРБК вчера в 20:38

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ». По его словам, участникам «беспроигрышной лотереи» предлагается заплатить комиссию «за перевод документов», а для этого ввести данные банковской карты.
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Выявлена новая схема мошенничества в Рунете

ФАН00:06

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в Рунете

РИА Новостивчера в 23:51

В сети выявили новую схему мошенничества

Lenta.ruвчера в 21:58

Мошенники похищают деньги россиян в интернете с помощью новой схемы

Московский Комсомолецвчера в 23:39

В Сети появилась новая схема мошенничества

РЕН ТВвчера в 23:41

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

РБКвчера в 20:38

Интернет-пользователи проиграли в лотерею

Коммерсантъвчера в 19:08
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Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой»

Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил человека

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный главной ролью в сериале "Шерлок", сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал гениальным российский самолет Су-34

Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено 12 апреля в 05:33
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов

На этой неделе температура воздуха в центральных регионах страны окажется на 1-3 градуса ниже нормы, в том числе и в столичном регионе.
Обновлено вчера в 22:00
Кино

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля

Пятнадцатилетнего школьника застрелили возле дороги в мордовском селе Большие Березники из проезжавшей машины, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Гаджеты

4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше

Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:05
Энергетика

Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
Футбол

«Ростов» впервые в истории обыграл «Спартак» дважды за сезон

«Ростову» впервые в истории удалось обыграть «Спартак» дважды по ходу одного чемпионата.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца

Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Технологии

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Британских моряков уволили за «наркотическую вечеринку»

Обновлено вчера в 02:13
Политика

Трамп собрал более $30 млн на президентскую кампанию за первый квартал

Дональд Трамп собрал более $30 млн пожертвований на проведение своей президентской кампании за первый квартал 2019 года, сообщает в понедельник газета The Hill.
Обновлено вчера в 23:13
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Культура

Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение

«С каждым годом фанаты всё больше и больше ругают организаторов, которые буквально из пальца высасывают сюжеты для эфиров и ничего нового не показывают», — сообщает портал novosti-dom2.ru.Но после закрытия эта передача, скорее всего, вернется обратно — только уже в новом формате.
Обновлено вчера в 00:00
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Старший сын Юлии Барановской дебютировал в клипе Дианы Арбениной

В выходные в Москве прошли съемки клипа на песню «Рингтоном» известной рок-исполнительницы Дианы Арбениной.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

В Красноярском крае при пожаре в бытовом строении погибли три человека

При пожаре в бытовом строении в Берёзовском районе Красноярского края погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

В настоящее время на "Севморзаводе" ведется строительство двух тяжелых плавкранов - ПК-400 "Севастополь" и ПК-700 "Григорий Просянкин", на ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

«Боюсь, что сейчас мы так хорошо Россию не понимаем», - признался американский генерал.
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье

На развитие детского здравоохранения на Камчатке в 2019 году направят 205 млн рублей

"На реализацию регионального проекта по развитию детского здравоохранения в 2019 году будет направлено 205 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 26,47 млн рублей, средств краевого бюджета - 54,64 млн рублей, средств государственных внебюджетных фондов - 123,93 млн рублей", - сказала Волкова.
Обновлено вчера в 23:40
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