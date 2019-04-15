Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернетеРБК вчера в 20:38
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ». По его словам, участникам «беспроигрышной лотереи» предлагается заплатить комиссию «за перевод документов», а для этого ввести данные банковской карты.
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Мошенники похищают деньги россиян в интернете с помощью новой схемы
Московский Комсомолецвчера в 23:39
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой»
Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил человека
Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный главной ролью в сериале "Шерлок", сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным российский самолет Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено 12 апреля в 05:33
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви
В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
На этой неделе температура воздуха в центральных регионах страны окажется на 1-3 градуса ниже нормы, в том числе и в столичном регионе.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Пятнадцатилетнего школьника застрелили возле дороги в мордовском селе Большие Березники из проезжавшей машины, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:05
Энергетика
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
Футбол
«Ростов» впервые в истории обыграл «Спартак» дважды за сезон
«Ростову» впервые в истории удалось обыграть «Спартак» дважды по ходу одного чемпионата.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца
Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Технологии
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Британских моряков уволили за «наркотическую вечеринку»
Обновлено вчера в 02:13
Политика
Трамп собрал более $30 млн на президентскую кампанию за первый квартал
Дональд Трамп собрал более $30 млн пожертвований на проведение своей президентской кампании за первый квартал 2019 года, сообщает в понедельник газета The Hill.
Обновлено вчера в 23:13
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Культура
Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение
«С каждым годом фанаты всё больше и больше ругают организаторов, которые буквально из пальца высасывают сюжеты для эфиров и ничего нового не показывают», — сообщает портал novosti-dom2.ru.Но после закрытия эта передача, скорее всего, вернется обратно — только уже в новом формате.
Обновлено вчера в 00:00
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Старший сын Юлии Барановской дебютировал в клипе Дианы Арбениной
В выходные в Москве прошли съемки клипа на песню «Рингтоном» известной рок-исполнительницы Дианы Арбениной.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В Красноярском крае при пожаре в бытовом строении погибли три человека
При пожаре в бытовом строении в Берёзовском районе Красноярского края погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ
В настоящее время на "Севморзаводе" ведется строительство двух тяжелых плавкранов - ПК-400 "Севастополь" и ПК-700 "Григорий Просянкин", на ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
«Боюсь, что сейчас мы так хорошо Россию не понимаем», - признался американский генерал.
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье
На развитие детского здравоохранения на Камчатке в 2019 году направят 205 млн рублей
"На реализацию регионального проекта по развитию детского здравоохранения в 2019 году будет направлено 205 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 26,47 млн рублей, средств краевого бюджета - 54,64 млн рублей, средств государственных внебюджетных фондов - 123,93 млн рублей", - сказала Волкова.
Обновлено вчера в 23:40