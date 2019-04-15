Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернетеРИА Новости вчера в 23:51

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
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Tele2 не фиксировал жалобы абонентов на мошенничество

РИА Новости04:28

В сети выявили новую схему мошенничества

Lenta.ruвчера в 21:58

В Сети выявили новую схему мошенничества с банковскими картами

URA.Ru01:22

Новая схема мошенничества появилась в Сети

Известия00:33

В интернете появилась новая схема мошенничества

Коммерсантъ01:17

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

RT на русском02:04

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

РБКвчера в 20:38
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Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика

Оппозиция выиграла выборы в Финляндии

Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Политика

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Наука

Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»

Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Музыка

Путин поздравил Пугачёву с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачёву с юбилеем, отметив талант артистки и её личный вклад в развитие музыкального искусства.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Магнитогорске задержали знакомого предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима Абаева.
Обновлено в 05:05
Политика

Лукашенко назвал «никуда не годным» решение конфликта в Донбассе

В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением».
Обновлено в 06:05
Здоровье

Врачи рекомендовали не лежать в горячей ванне больше пяти минут

Обновлено в 02:06
Космос

Видео первого полета самого большого в мире самолета выложили в сеть

Видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems появилось на просторах интернета.
Обновлено 13 апреля в 13:49
Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Anadolu поддержал позицию Турции по закупкам у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:37
Энергетика

Минфин предупредил о повышении пошлин на экспорт нефти из России

Экспортная пошлина на нефть из России с 1 мая 2019 года вырастет на $7,2 - до $104,6 за тонну, передает РИА "Новости" со ссылкой на расчеты российского Минфина.
Обновлено в 05:25
Экономика

Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Здоровье

«Все так делают». Жители Карелии вырывают зубы - бесплатного лечения нет

"Передний зуб удалять не хочется" В конце лета прошлого года из больницы в Суоярви уволился единственный стоматолог-терапевт, с тех пор население целого города — около девяти тысяч человек — обходится без бесплатного лечения зубов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".
Обновлено вчера в 20:07
Кино

Вышла первая серия финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:19
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок

"Преступная группировка выделялась особой жестокостью своих участников, которые ради переломов, на долгое время приводивших к костылям и инвалидным колясками, бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах", - говорится в сообщении государственной полиции.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником

На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Политика

Савченко назвала смешным воскресное выступление Порошенко на стадионе

Надежда Савченко назвала "смешным и гадким" выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 05:47
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Под Тулой экскурсионный автобус съехал в кювет и перевернулся, в нем было 39 детей.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона

В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Общество

Адвокат сообщил об отказе суда в иске Жириновского против редактора FT

Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении иска против бывшего главы московского бюро Financial Times Чарльза Кловера.
Обновлено в 05:37
Космос

Бур InSight остановился из-за слипшихся песчинок

Обновлено в 02:51
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
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