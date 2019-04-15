Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернетеРИА Новости вчера в 23:51
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия
Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено вчера в 14:52
Культура
Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»
Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Происшествия
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено вчера в 01:16
Политика
Дональд Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию
Президент США Дональд Трамп собрал за три месяца $30 млн на финансирование своей избирательной кампании, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Забайкалье ищет вход в особую зону
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
В материале американского СМИ сообщается, что новые боеприпасы российского производства существенно повысят эффективность армии и оружия РФ.
Обновлено 13 апреля в 14:44
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе вышли в свет
Одними из самых ярких гостей вечера стали знаменитый танцовщик Сергей Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 01:52
Авто
Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля
Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Обновлено вчера в 20:00
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько
Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
Футбол
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов
Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Космос
Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео
В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено 13 апреля в 14:12
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено вчера в 11:37
Энергетика
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
Общество
Опрос: почти половина россиян не работают по профессии
Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10