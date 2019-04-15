«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернетеРИА Новости вчера в 23:51

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

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