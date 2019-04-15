Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернетеРИА Новости вчера в 23:51

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
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«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

РИА Новости06:40

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

РБКвчера в 20:38

В Сети выявили новую схему мошенничества с банковскими картами

URA.Ru01:22

Новая схема мошенничества появилась в Сети

Известия00:33

В интернете появилась новая схема мошенничества

Коммерсантъ01:17

В сети выявили новую схему мошенничества

Lenta.ruвчера в 21:58

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

RT на русском02:04
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Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Внук экс-директора «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве.
Обновлено в 07:18
Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
Обновлено в 04:18
Общество

Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе

Обновлено в 06:20
Общество

Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках

Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» в ходе пресс-конференции в Москве рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста.
Обновлено в 06:22
Финансы

Официальные курсы доллара и евро на вторник снизились

Официальный курс европейской валюты на вторник, 16 апреля, понизился на 14 коп. и составил 72,7018 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено в 06:38
Общество

Российских детей решили оградить от игрушек в виде монстров и вампиров

Обновлено в 05:24
Авто

Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе

Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Макс Корж устроил землетрясение в Казани

Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе показались на публике

Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных посетили церемонию вручения премии Crocus Fitness Awards.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Гибкий смартфон Motorola Razr прошел сертификацию Bluetooth

Гибкий смартфон Motorola Razr прошел сертификацию Bluetooth, где указано, что модель получит поддержку Bluetooth 5.0.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»

Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55
Авто

Автомобили марки Ravon начнут собирать в России

В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Происшествия

ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Политика

СМИ: Зеленский планирует сделать губернатором Донбасса скандального чиновника

Бывший первый заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Виктор Ремский может возглавить этот регион в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского, сообщает сайт "АНТИКОР" 15 апреля Во втором туре действующий президент будет бороться за высший государственный пост с кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:06
Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Китае умерла последняя самка редчайшей в мире черепахи

В Китае умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире — гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе

«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова украинского генерала о дальности ракет

Обновлено в 04:53
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Арашуков отправил декларацию о доходах в Совфед вовремя — адвокат

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии по контролю за доходами и расходами Юрий Воробьев сообщил, что в ситуации с несдачей декларации о доходах сенатором Арашуковым, отстраненным в связи с расследованием уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе, будет разбираться специально созданная группа.
Обновлено в 06:36
Кино

В российский прокат выходит израильский фильм «Синонимы»

Решение жюри Берлинского кинофестиваля, присудившего в этом году главный приз картине Надава Лапида «Синонимы», кажется, впервые за долгое время не стало поводом для негодования фестивальной публики и критиков – все сошлись во мнении, что именно израильская лента, снятая в копродукции с Германией и Францией, достойна победы.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

В Сети танец Порошенко назвали прощальным концертом

В Интернете пользователи высмеяли исполненный Петром Порошенко, украинским лидером, танец. Они назвали его прощальным концертом.
Обновлено в 02:55
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
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