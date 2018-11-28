Экономика
«Коммерсантъ» рассказал о новой схеме вывода похищенных хакерами денег
«Коммерсантъ» рассказал о новой схеме вывода похищенных хакерами денегВедомости19:07
Хакеры начали использовать новую схему обналичивания похищенных денег, задействовав юристов и исполнительные листы, рассказали «Коммерсанту» в крупнейших банках.
Ведомости19:07
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Экономика
Путин подписал закон о налоге для самозанятых
Президент РФ подписал пакет законов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых).
Обновлено в 19:17
Финансы
Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых
Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 17:43
Экономика
Правительство выслушает независимые АЗС и трейдеров
При Минэнерго будет создана рабочая группа с участием всех ключевых объединений независимых АЗС, трейдеров и крупных нефтяных компаний – для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка, рассказал «Ведомостям» представитель зампреда правительства Дмитрия Козака.
Обновлено в 17:51
Экономика
Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным
Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.
Обновлено в 13:48
Энергетика
Трамп рассказал о контактах с Эр-Риядом для понижения цен на нефть
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post рассказал о своем звонке в Эр-Рияд и разговоре о снижении мировых цен на нефть.
Обновлено в 19:38
Экономика
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы
В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
Обновлено в 18:35
Экономика
Эксперты PwC оценили уровень недоверия бизнеса к правительству
60% бизнесменов заявили, что «скорее не доверяют» и «совершенно не доверяют» действиям правительства с точки зрения учета интересов бизнеса.
Обновлено в 17:43
Экономика
Кудрин обнаружил экономику России в «застойной яме»
Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 17:18
Экономика
Гендиректор Conde Nast покинет свой пост
Гендиректор Conde Nast (издает журналы Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair и прочие) Роберт Зауэрберг покинет компанию, объявил сегодня издательский дом.
Обновлено в 15:50
Экономика
Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты
Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю, указывает Bloomberg.
Обновлено в 19:25
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:04
Экономика
Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом
Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 15:29
Экономика
Подмосковье сохранит все меры поддержки молочной отрасли в 2019 году
Губернатор Андрей Воробьев положительно ответил на вопрос ТАСС, о сохранении мер поддержки молочной отрасли в Подмосковье в полном объеме в 2019 году.
Обновлено в 19:22
Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд
Информация о кредите в $12 млрд, выданных банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 19:25
Экономика
ММК направит на инвестпроекты в рамках «инициативы Белоусова» 156 млрд рублей
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), основным акционером которого является Виктор Рашников, готов вложить в новые инвестиционные проекты в рамках «инициативы Белоусова» 156 млрд руб. собственных средств.
Обновлено в 18:54