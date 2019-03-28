«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила АбызоваГоворит Москва 00:50

Ущерб по его делу оказался не таким страшным 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.

с чего всё началось

Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя». Последняя компания имела четыре дочерние структуры, которыми управляли подконтрольные Абызову лица.

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