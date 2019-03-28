Происшествия
«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила АбызоваГоворит Москва 00:50
Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя». Последняя компания имела четыре дочерние структуры, которыми управляли подконтрольные Абызову лица.
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с чего всё началось
Ущерб по его делу оказался не таким страшным 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.Коммерсантъвчера в 16:19
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Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили появляться на свадьбе сына
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела населения в Донбассе
«По данным фактам Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"», - указала Петренко.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Киргизия и Россия подписали 16 соглашений
Киргизия и Россия подписали 16 межправительственных и инвестиционных соглашений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экономики республики.
Обновлено в 03:46
Политика
США призвали Россию убедить Сирию отвести войска с Голанских высот
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:40
Экономика
Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%
Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9% на рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях
Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:33
Политика
Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Политика
Эксперт: Задержание Ишаева очень сильно ослабило позиции губернатора Фургала
По данным ТАСС, речь идет о махинациях на 10 млрд руб. Ишаев, уже не будучи ни губернатором региона, ни полпредом в ДФО, продолжал оказывать серьезное влияние на региональную элиту, отмечает эксперт.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина продемонстрировала украшения на 3,2 млн рублей
Популярная телеведущая Ксения Бородина похвасталась в Instagram своими украшениями.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Атаку на крупнейшую в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури" совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Обновлено в 01:37
Интернет
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
Экс-игрок «Спартака» не верит в хороший исход дела Кокорина
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, который в недавнем прошлом выступал в составе «Спартака» и сборной России, поделился мнением относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:42
Экономика
Великобритания прекратила предоставлять ФНС данные об активах россиян
Россия присоединилась к международным соглашениям и с 2018 года стала получать информацию о зарубежных активах россиян, в начале марта сообщалось, что они были обнаружены в 58 странах.
Обновлено в 07:49
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Политика
«Голос» обвинил парламентские партии в выводе бюджетных денег
Движение «Голос» проанализировало данные о расходах четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — с упором на то, как они распоряжаются бюджетным финансированием.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
«Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфонов
"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.
Обновлено в 04:51
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Авто
Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Миллионам женщин планируют продлить рабочий день
Продолжительность рабочего дня планируют увеличить женщинам, работающим в сельской местности, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 06:50
Общество
Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым
Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила женщину
Обновлено в 06:36
Общество
Скончался космонавт Валерий Быковский
Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался в среду на 85 году жизни.
Обновлено вчера в 12:20