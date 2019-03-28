Происшествия
«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила АбызоваГоворит Москва 00:50
Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя». Последняя компания имела четыре дочерние структуры, которыми управляли подконтрольные Абызову лица.
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с чего всё началось
Ущерб по его делу оказался не таким страшным 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.Коммерсантъвчера в 16:19
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
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Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
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Авто
Появились новые комплектации Chevrolet Niva
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Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьев рассказал, что ждет от полуфинальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА.
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Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
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