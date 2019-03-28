Происшествия

«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила АбызоваГоворит Москва 00:50

Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя». Последняя компания имела четыре дочерние структуры, которыми управляли подконтрольные Абызову лица.
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с чего всё началось

Михаила Абызова приоткрыли с новой стороны

Ущерб по его делу оказался не таким страшным 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.
Коммерсантъвчера в 16:19

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«Коммерсантъ» раскрыл схему создания ОПС и вывода ₽4 млрд по делу Абызова

РБК02:38

СМИ раскрыли схему хищения 4 млрд по делу экс-министра Абызова

URA.Ru01:38

«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила Абызова

Говорит Москва00:50

Украинка и офшор на Кипре: СМИ рассекретили схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

Царьград00:24

«Коммерсантъ» описал схему хищения в деле Абызова

Znak.comвчера в 23:12

«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

Ведомостивчера в 22:45

Материалы дела: Абызов создал преступное сообщество в 2011 году, ещё до перехода в правительство

Эхо Москвы01:30
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Армия и оружие

Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки

Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Нальчике два года лечили мертвого пациента

Пациент умер еще в 2015 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Обновлено в 06:27
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

В Тарусе проходит съезд сторонников Навального

Обновлено в 07:33
Политика

«Второму президенту» Венесуэлы запретят править страной

Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, запретят занимать государственные должности.
Обновлено в 14:00
Финансы

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю

Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

CIT: В Сирии действует российско-украинская ЧВК «Вега»

В Сирии с лета прошлого года действует российско-украинская ЧВК "Вега". Об этом сообщается в расследовании Conflict Intelligence Team.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест

Обновлено в 13:47
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Экономика

Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:41
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп

Обновлено в 13:00
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Общество

Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Политика

Британский парламент отверг все альтернативные варианты Brexit

Британские депутаты отвергли все альтернативные варианты сделки по Brexit.
Обновлено в 00:40
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Политика

Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной

Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Росгвардия получила новые снайперские винтовки «Точность» для КТО

Обновлено в 01:42
Музыка

Джоанна Стингрей рассказала, чем её удивили люди в СССР

Обновлено в 10:10
Футбол

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков о выборе лучшего гола в истории клуба.
Обновлено в 13:26
Хоккей

КХЛ заключила контракт с SAP, эта компания работает с НХЛ

Контракт был подписан на специальной пресс-конференции президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко и президентом компании SAP в Центральной и Восточной Европе Хартмутом Томсеном.
Обновлено в 11:30
Здоровье

Дни открытых дверей проведут столичные больницы в апреле

Дни открытых дверей по традиции проведут в апреле московские больницы в рамках проекта «Входите, открыто!».
Обновлено в 00:31
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Политика

Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года

"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Музыка

Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии

Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25

Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Хоккей

«Салават Юлаев» отправился в Балашиху, где сыграет с «Авангардом»

Обновлено в 10:04
Происшествия

В Дагестане против сотрудников ПФР возбудили дела за фиктивные пенсии

Против сотрудников Пенсионного фонда в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 13:46
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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Сибирская энергетическая компания
Компания
Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» - крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся производством и реализацией тепловой и электрической энергии.
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