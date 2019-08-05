Экономика
«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%RT на русском 04:54
Как отмечается, экспорт угля из России на Украину сократился в июне по сравнению с тем же месяцем 2018 года на 85,3% — 750 тыс. тонн (до 129,3 тыс. тонн). Указывается, что за полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн, до 4,9 млн тонн.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено 03 августа в 14:54
Происшествия
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе
Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Молодая жена Цекало ответила на слухи о беременности
Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин, прокомментировала слухи о своей беременности.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Якутии 17 человек отравились после посещения кафе
В Якутии произошло массовое отравление, 17 человек пострадали после посещения местного кафе.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
Обновлено в 04:50
Общество
Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Баскетбол
Игрок МЛС после забитого гола взял микрофон и призвал Конгресс США остановить насилие с оружием
Капитан «Филадельфии Юнион» Алехандро Бедойя забил гол в матче МЛС против «Ди Си Юнайтед» (5:1), а затем взял микрофон у кромки поля и обратился к Конгрессу США.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено вчера в 15:51
Политика
В Минтрансе России не ожидают роста цен на авиабилеты
Отмечается, что ранее кабмин обязал системы бронирования авиабилетов, работающие в России, перенести серверы и базы данных на территорию страны до 31 октября 2021 года.
Обновлено в 03:05
Экономика
СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банка
В сети появилась база данных 70 тыс. клиентов "Бинбанка". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:11
Кино
Блокбастер «Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавил американский прокат
Обновлено вчера в 14:50
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Культура
В Волгоградской области к 75-летию Великой Победы пройдет фестиваль
Призовой фонд фестиваля составляют денежные гранты, бесплатные поездки на международные конкурсы-фестивали организатора, а также подарки от партнеров.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку
В Сети высмеяли украинских военных, которые "потопили" в ходе учений гипотетическую подлодку противника в Черном море.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Спорт
Женская сборная России по волейболу отобралась на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Политика
Дело о взятке якобы в интересах Кличко открыто на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело о взятке, которая якобы предлагалась в интересах киевского мэра Виталия Кличко.
Обновлено в 05:20
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Космос
Робота «Федора» научили шутить перед полетом на МКС
Робот «Федор», который скоро отправится на Международную космическую станцию, получил элементы искусственного интеллекта, которые позволят ему поддерживать беседу и шутить.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Финансы
ЦБ КНР понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс жэньминьби (официальное название валюты КНР) на 229 базисных пунктов, до 6,9225 юаня за доллар, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35