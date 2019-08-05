Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

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Как отмечается, экспорт угля из России на Украину сократился в июне по сравнению с тем же месяцем 2018 года на 85,3% — 750 тыс. тонн (до 129,3 тыс. тонн). Указывается, что за полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн, до 4,9 млн тонн.

«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%

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