Происшествия

«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу АбызоваВедомости вчера в 22:45

Следствие считает договор передачи «фиктивным». После этого Абызов, будучи уже министром, поручил через Степанова неустановленному лицу провести аукцион по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ, говорится в материалах дела.
Читать в источнике
с чего всё началось

Михаила Абызова приоткрыли с новой стороны

Ущерб по его делу оказался не таким страшным 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.
Коммерсантъвчера в 16:19

Подробнее о событии

Украинка и офшор на Кипре: СМИ рассекретили схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

Царьград00:24

СМИ раскрыли схему хищения 4 млрд по делу экс-министра Абызова

URA.Ru01:38

Материалы дела: Абызов создал преступное сообщество в 2011 году, ещё до перехода в правительство

Эхо Москвы01:30

«Коммерсантъ» раскрыл схему создания ОПС и вывода ₽4 млрд по делу Абызова

РБК02:38

«Коммерсантъ» описал схему хищения в деле Абызова

Znak.comвчера в 23:12

«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

Ведомостивчера в 22:45

«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила Абызова

Говорит Москва00:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика

Путин позвал президента Киргизии в Россию

Обновлено в 04:57
Финансы

Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд

Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападении на милиционера в 2007 году

В Москве задержали Олега Базыкина, объявленного в розыск после нападения на милиционера у станции метро «Парк культуры» в 2007 году, сообщается на сайте главного управления Следственного комитета.
Обновлено в 10:26
Хоккей

КХЛ официально подписала контракт с IT-компанией SAP

Контракт рассчитан на четыре с половиной года SAP – крупнейшая IT-компания в Европе.
Обновлено в 12:26
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
Происшествия

Мосгорсуд выпустил из СИЗО фигуранта дела братьев Магомедовых

Обновлено в 11:40
Политика

Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля

Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Энергетика

Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.
Обновлено в 08:56
Общество

Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии

Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 10:57
Наука

Премию Тьюринга присудили трем «крестным отцам ИИ»

Ученых нередко называют "крестными отцами ИИ", поскольку они стоят за созданием самых распространенных методик искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:07
Наука

Ингибитор липазы млекопитающих продлил жизнь круглым червям на 45%

Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Хоккей

Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам

Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Экономика

ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу

В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах

Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике

Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд

Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос об избрании ему домашнего ареста, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Политика

BBC принесла извинения Порошенко

Медиакорпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за публикацию статьи о выплате $400 тыс. за организацию его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне 2017 года.
Обновлено в 07:47
Политика

«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии

Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Расчёты ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети

Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок

Обновлено в 11:46
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Культура

Присяга мэра Белгорода началась с музыки из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 06:07
Культура

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Экономика

Рынок каршеринга в России за год вырос в пять раз

Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 09:41
Политика

Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное