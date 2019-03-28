Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу АбызоваВедомости вчера в 22:45
Следствие считает договор передачи «фиктивным». После этого Абызов, будучи уже министром, поручил через Степанова неустановленному лицу провести аукцион по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ, говорится в материалах дела.
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с чего всё началось
Ущерб по его делу оказался не таким страшным 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.Коммерсантъвчера в 16:19
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Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Обновлено в 04:57
Финансы
Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд
Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападении на милиционера в 2007 году
В Москве задержали Олега Базыкина, объявленного в розыск после нападения на милиционера у станции метро «Парк культуры» в 2007 году, сообщается на сайте главного управления Следственного комитета.
Обновлено в 10:26
Хоккей
КХЛ официально подписала контракт с IT-компанией SAP
Контракт рассчитан на четыре с половиной года SAP – крупнейшая IT-компания в Европе.
Обновлено в 12:26
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Энергетика
Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.
Обновлено в 08:56
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии
Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 10:57
Наука
Премию Тьюринга присудили трем «крестным отцам ИИ»
Ученых нередко называют "крестными отцами ИИ", поскольку они стоят за созданием самых распространенных методик искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:07
Наука
Ингибитор липазы млекопитающих продлил жизнь круглым червям на 45%
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Хоккей
Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике
Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд
Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос об избрании ему домашнего ареста, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Политика
BBC принесла извинения Порошенко
Медиакорпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за публикацию статьи о выплате $400 тыс. за организацию его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне 2017 года.
Обновлено в 07:47
Политика
«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Расчёты ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму
Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети
Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Культура
Присяга мэра Белгорода началась с музыки из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 06:07
Культура
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Экономика
Рынок каршеринга в России за год вырос в пять раз
Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 09:41
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46