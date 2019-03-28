«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу АбызоваВедомости вчера в 22:45

Ущерб по его делу оказался не таким страшным 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.

с чего всё началось

Следствие считает договор передачи «фиктивным». После этого Абызов, будучи уже министром, поручил через Степанова неустановленному лицу провести аукцион по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ, говорится в материалах дела.

Финансы Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападении на милиционера в 2007 году В Москве задержали Олега Базыкина, объявленного в розыск после нападения на милиционера у станции метро «Парк культуры» в 2007 году, сообщается на сайте главного управления Следственного комитета.

Хоккей КХЛ официально подписала контракт с IT-компанией SAP Контракт рассчитан на четыре с половиной года SAP – крупнейшая IT-компания в Европе.

Экономика Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.

Политика Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.

Энергетика Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.

Общество Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.

Наука Премию Тьюринга присудили трем «крестным отцам ИИ» Ученых нередко называют "крестными отцами ИИ", поскольку они стоят за созданием самых распространенных методик искусственного интеллекта.

Футбол Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны» Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.

Политика Медведев назвал самые проблемные регионы России Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Экономика ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.

Происшествия Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.

Происшествия Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос об избрании ему домашнего ареста, сообщает ТАСС.

Политика BBC принесла извинения Порошенко Медиакорпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за публикацию статьи о выплате $400 тыс. за организацию его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне 2017 года.

Политика «Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Экономика Рынок каршеринга в России за год вырос в пять раз Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка.