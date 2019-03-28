«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу АбызоваВедомости вчера в 22:45

Ущерб по его делу оказался не таким страшным 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.

с чего всё началось

Следствие считает договор передачи «фиктивным». После этого Абызов, будучи уже министром, поручил через Степанова неустановленному лицу провести аукцион по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ, говорится в материалах дела.

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