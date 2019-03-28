Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу АбызоваВедомости вчера в 22:45
Следствие считает договор передачи «фиктивным». После этого Абызов, будучи уже министром, поручил через Степанова неустановленному лицу провести аукцион по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ, говорится в материалах дела.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ущерб по его делу оказался не таким страшным 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.Коммерсантъвчера в 16:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Обновлено в 05:33
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Авто
Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей
Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»
Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Фролов объяснил свое отсутствие на похоронах Началовой
Нападающий южнокорейского хоккейного клуба «Дэмен Киллер Уэйлс» Александр Фролов в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» объяснил, почему не приехал на похороны своей бывшей возлюбленной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:37
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Футбол
«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе
"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:06
Авто
Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Экономика
En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»
«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
Авто
В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей
Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Интернет
В Microsoft запретили первоапрельские шутки
Представители высшего менеджмента Microsoft запретили первоапрельские шутки и приказали подчиненным не уподобляться печатным СМИ, которые на данный праздник традиционно публикуют фейковые новости.
Обновлено вчера в 15:21
Энергетика
«Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке
В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.
Обновлено в 09:12
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола Украины
Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины из-за участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга бразильца Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи
Обновлено в 06:41
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
«В последний раз президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана
В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.
Обновлено в 09:21
Культура
Фёдору Добронравову разрешили въезд на Украину
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Облик городов Крыма привяжут к их историко-культурному наследию
Создание архитектурного облика городов Крыма будет привязано к их историко-культурному наследию, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.
Обновлено в 08:05
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
Обновлено в 07:21