Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу АбызоваRuposters.ru 02:27
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп. Они действовали в Москве и Новосибирске. Об этом сообщает газета "Коммерсант", раскрывшая фабулу дела.
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Ущерб по его делу оказался не таким страшным 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.Коммерсантъвчера в 16:19
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Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
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Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
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До 2021 года Seat намерена выпустить 6 электромобилей и гибридов
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В США допустили исключение Турции из производства истребителя F-35
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Общество
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В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
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Общая сумма премирования, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на палату, составил 1,4 млн рублей, которые руководитель назначил себе в три этапа.
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Авто
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Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
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В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Космос
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Главврач роддома Салавата объяснила смех врачей над своими зарплатами
Обновлено вчера в 05:38