«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу АбызоваRuposters.ru 02:27

Ущерб по его делу оказался не таким страшным 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.

с чего всё началось

Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп. Они действовали в Москве и Новосибирске. Об этом сообщает газета "Коммерсант", раскрывшая фабулу дела.

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