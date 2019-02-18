Политика
«Коммерсантъ»: новые нормы ЕС оставят «Северный поток — 2» полупустымRT на русском 01:25
По информации издания, одобренный текст поправок к Газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран блока. Как отмечается, это сделает процедуру длительной, сложной и непредсказуемой.
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с чего всё началось
Новые нормы Евросоюза могут надолго оставить «Северный поток-2» наполовину пустым Несмотря на активное и внешне успешное сопротивление Германии, новые регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу «Газпрома»: газопровод «Северный поток-2» с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации.Коммерсантъвчера в 17:42
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Новые нормы Евросоюза могут надолго оставить «Северный поток-2» наполовину пустым
Коммерсантъвчера в 17:42
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Происшествия
Хоккеист скончался во время матча в Новосибирске
Вратарь хоккейного клуба "Ударник" Андрей Горохов скончался во время матча любительских команд Ночной хоккейной лиги против "Титана".
Обновлено в 01:33
Экономика
Baring Vostok назвала новых руководителей вместо арестованного Калви
Ивашенцева и Калинин заявили, что компания действовала в полном соответствии с законом и что выдвинутые против ее сотрудников обвинения безосновательны.
Обновлено в 01:30
ЖКХ
Минстрой сократит сроки отключения горячей воды до трех дней
Ранее в минстрое сообщали, что после проведения эксперимента сокращенные сроки отключения горячей воды для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ можно будет распространить на остальные регионы России.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Журналистка «Новой газеты» задержана в аэропорту Амстердама
В аэропорту Амстердама без объяснения причин задержаны корреспондентка «Новой газеты» Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Милана Бахаева.
Обновлено в 02:20
Политика
Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил семь деревьев
В Москве из-за сильного ветра в разных районах города упали семь деревьев, об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Telegraph: Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
В Госдуме решили отложить срок внедрения обязательной оплаты по картам
Дата, с которой все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты, будет перенесена на полтора года.
Обновлено в 02:02
Политика
Бывший и. о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину
Президент США Дональд Трамп отверг доклад американской разведки о способности северокорейских баллистических ракет достичь целей в Соединенных Штатах, поскольку эта информация расходилась со словами российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
СМИ назвали регионы России с самым высоким качеством жизни
Москва и Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).
Обновлено в 00:27
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено вчера в 08:47
Авто
Россияне останутся без дешевых автомобилей
В скором будущем в России не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Обновлено в 02:19
Происшествия
ИТМО отменил занятия в корпусах вуза, где произошло обрушение
Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение, на 2 дня отменил занятия не только в пострадавшем здании, но и в остальных корпусах университетского комплекса на улице Ломоносова, сообщает вуз.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
«Ведомости»: в Европе отказались от российских SSJ-100
Единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландская авиакомпания CityJet возвращает России семь судов, полученных в лизинг.
Обновлено в 00:36
Политика
Депутатов Европарламента не пустили в Венесуэлу
Обновлено в 01:06
Происшествия
Times: состояние Скрипаля ухудшилось
Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН
Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил, что заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь арестован по обвинению в подстрекательстве к растрате.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
В розничных продажах косметики впервые за 15 лет сменился лидер
Третье место сохраняет за собой сеть «Рив Гош», чьи продажи увеличились всего на 1%, до 37 млрд руб.
Обновлено в 00:02
Политика
Радий Хабиров извинился за мэра Сибая перед людьми
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров извинился за мэра Сибая Рустема Афзалова, который позволил себе резко и неодобрительно высказаться в адрес инициатора видеообращения — жителя города Баймака.
Обновлено в 01:59
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $66,3 за баррель
Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени увеличилась на $0,03 (0,05%) - до $66,28 за баррель.
Обновлено в 00:29
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Анахайму», несмотря на шайбу Овечкина
У гостей отличились Александр Овечкин (5) и Джон Карлсон (38). Для российского капитана "Вашингтона" эта шайба стала 40-й в текущем сезоне.
Обновлено в 00:33
Общество
Михайлов и Пугачева стали самыми популярными исполнителями у россиян
Обновлено вчера в 21:48
Политика
В ОБСЕ раскритиковали Украину за недопуск наблюдателей из России
Отказ киевских властей пригласить российских наблюдателей на президентские выборы противоречит принципам и обязательствам стран-участниц ОБСЕ, заявил председатель организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече с с украинским коллегой Павлом Климкиным.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Spiegel: США больше не могут претендовать на мировое лидерство
Немецкий портал Spiegel раскритиковал выступление вице-президента США Майка Пенса на Международной конференции по безопасности, завершившейся в Мюнхене.
Обновлено в 02:03
Экономика
Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы
Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
Центробанк придумал, как остановить скачки цен на бензин
Центробанк предложил новый способ избежать серьезных колебаний потребительских цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Звезду сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Актера сериала "Интерны" Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа в столице.
Обновлено в 01:55
Политика
Роскосмос планирует сменить руководство Байконура и Восточного
Начальником космического центра Восточный станет Роман Бобков. Сейчас он занимает пост замглавы филиала «Роскосмоса» на Байконуре.
Обновлено вчера в 22:57
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 66,32 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 74,97 рубля.
Обновлено в 02:11