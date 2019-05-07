Происшествия
«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100РИА Новости 21:30
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
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Политика
Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Финансы
Венесуэла еще больше либерализовала валютный рынок
Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
Обновлено в 22:07
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Общество
Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов
Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
Обновлено в 18:55
Авто
Shelby представила спецверсию Mustang GT-S
Машины Mustang GT-S, выпущенные для прокатной компании Sixt, смогут похвастаться фирменными дисками Shelby, тормозами от Brembo, а также специальными настройками подвески.
Обновлено в 05:00
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка Стэнли
В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.
Обновлено в 22:21
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева
Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Общество
Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду
В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт
Обновлено в 15:29
Политика
Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Гаджеты
Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13
В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя
Министерство обороны РФ проведет 10 мая в Москве на Поклонной горе салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщило российское военное ведомство.
Обновлено в 22:18
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено в 16:00
Наука
Первый в мире самолет без закрылков испытали в Великобритании
В Соединенном королевстве успешно завершились испытания первого в мире летательного аппарата без закрылков.
Обновлено 04 мая в 07:22
Политика
Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада
Санкции не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
Обновлено в 19:59
Общество
В Китайском Циндао изъята контрабандная посылка со слоновой кости из Японии
Изделия были обнаружены в посылках из Японии, которые в целях безопасности были пропущены через специальный сканер, установленный в почтовом отделении.
Обновлено в 21:41
Футбол
Экс-тренер сборной России прокомментировал наказание Кокорина
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который сидит за решеткой, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 21:01
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Жителя Камчатки нашли мертвым возле убитого медведя
Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства гибели местного жителя, рядом с которым обнаружили убитого медведя, сообщает региональное Следственное управление.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53