Происшествия

«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100РИА Новости 21:30

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
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«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

РИА Новости21:30

СМИ узнали о доминирующей версии в деле о крушении SSJ-100

РБК19:39

Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100

Lenta.ru20:39

СМИ узнали о приоритетной версии крушения самолета в Шереметьево

URA.Ru20:17

«Коммерсантъ» назвал доминирующую версию в расследовании катастрофы SSJ100

Ведомости19:49

СМИ выявили ошибки пилотов про крушении Sukhoi Superjet 100

Царьград22:09

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Коммерсантъ18:05
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Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено в 20:44
Политика

Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
Происшествия

Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
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Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
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Финансы

Венесуэла еще больше либерализовала валютный рынок

Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
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Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Общество

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Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
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Shelby представила спецверсию Mustang GT-S

Машины Mustang GT-S, выпущенные для прокатной компании Sixt, смогут похвастаться фирменными дисками Shelby, тормозами от Brembo, а также специальными настройками подвески.
Обновлено в 05:00
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка Стэнли

В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.
Обновлено в 22:21
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
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Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева

Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Общество

Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду

В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Футбол

Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт

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Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
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Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13

В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя

Министерство обороны РФ проведет 10 мая в Москве на Поклонной горе салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщило российское военное ведомство.
Обновлено в 22:18
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
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Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено в 16:00
Наука

Первый в мире самолет без закрылков испытали в Великобритании

В Соединенном королевстве успешно завершились испытания первого в мире летательного аппарата без закрылков.
Обновлено 04 мая в 07:22
Политика

Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада

Санкции не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
Обновлено в 19:59
Общество

В Китайском Циндао изъята контрабандная посылка со слоновой кости из Японии

Изделия были обнаружены в посылках из Японии, которые в целях безопасности были пропущены через специальный сканер, установленный в почтовом отделении.
Обновлено в 21:41
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Пассажирам самолетов напомнили, как спасаться при крушении

Обновлено в 17:26
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Экс-тренер сборной России прокомментировал наказание Кокорина

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который сидит за решеткой, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 21:01
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
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Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Жителя Камчатки нашли мертвым возле убитого медведя

Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства гибели местного жителя, рядом с которым обнаружили убитого медведя, сообщает региональное Следственное управление.
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Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
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