Британская сеть товаров для ремонта продает российские магазины О том, что на четыре гипермаркета Castorama в Москве и Подмосковье претендуют французская Leroy Merlin, "Петрович", немецкая OBI и "Максидом", "Ъ" рассказали два консультанта рынка недвижимости.

с чего всё началось

Основным покупателем сети Castorama (20 гипермаркетов) будет Leroy Merlin, но покупка одной компанией всей сети маловероятна, пишет газета. В самой Leroy Merlin в пятницу заявили, что «на данный момент у компании нет планов покупать бизнес Castorama в России».

Экономика Экономика Названы регионы России с самой высокой средней пенсией Чукотские пенсионеры получают наиболее высокие в России пенсии, самые низкие пенсионные выплаты — в Кабардино-Балкарии.

Экономика Экономика Россия вышла на второе место в мире по производству оружия Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) пришел к выводу, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия, сообщает агентство AP.

Экономика Экономика 40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.

Экономика Экономика СМИ узнали об открытии офиса АСВ по продаже активов рухнувших банков Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве сегодня, 10 декабря, офис продаж активов рухнувших банков, которые перешли под управление агентства в связи с отзывом у них лицензии, заявил генеральный директор АСВ Юрий Исаев.

Экономика Экономика СМИ узнали об уходе советника Грефа к Дерипаске Советник Германа Грефа Максим Полетаев, который долгое время курировал в Сбербанке корпоративное направление, ведет переговоры о переходе на работу в структуры Олега Дерипаски, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Экономика Экономика Россиян захотели избавить от бумажной волокиты В декабре Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) в своем докладе пришел к выводу, что ВВП России может вырасти на 30 процентов к 2030 году при условии создания необходимой цифровой инфраструктуры.

Энергетика Энергетика Цены на нефть «взлетели» и продолжают расти На торгах ICE 7 нефть цены на нефть взлетели, но продержались там недолго.

Экономика Экономика Козак объяснил новые условия господдержки автопрома Компенсировать утилизационный сбор на автомобили будут только держателям специальных инвестиционных контрактов, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с автопроизводителями 7 декабря.

Экономика Экономика Южная Корея потратит $1 млрд на сотрудничество с КНДР На совместные проекты южнокорейское правительство потратит 1,1 трлн вон ($980 млрд), сообщили в министерстве объединения страны.

Экономика Экономика Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций.

Экономика Экономика Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила мнение, что протесты «желтых жилетов», которые проходят сейчас во Франции, могут отразится на экономике страны.

Экономика Экономика В Чимкенте назвали причины роста цен на мясо В Чимкенте значительно выросла стоимость мяса, что связано с переездом стабилизационного фонда в Туркестан и ориентацией поставщиков на Узбекистан, передает 9 декабря телеканал «Астана».

Финансы Финансы ЦБ наблюдает признаки снижения интереса граждан к банковским займам ЦБ наблюдает признаки снижения интереса граждан к банковским займам За десять месяцев 2018 года банки выдали гражданам новых кредитов на 7% больше, чем за весь 2017 год, что подняло уровень задолженности домохозяйств перед банками на новый исторический максимум.

Недвижимость Недвижимость Московские новостройки продолжают дорожать В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.