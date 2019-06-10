Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сетьГазета.Ru 01:50

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ. Речь идет о паспортных данных, мобильных телефонах, месте работы и остатка по счету, которые сможет без проблем узнать любой желающий.
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Утечка на миллион

Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность.
Коммерсантъвчера в 10:21

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Данные около 900 тыс. россиян оказались в открытом доступе

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РИА Новостивчера в 22:35

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РБКвчера в 21:30

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Lenta.ruвчера в 21:00

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Вести.Ru00:32
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