«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставкуВедомости вчера в 21:37

Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.

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Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ». По данным информированных источников газеты, на прошлой неделе Золотов подписал приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями.

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

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