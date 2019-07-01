Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставкуВедомости вчера в 21:37

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ». По данным информированных источников газеты, на прошлой неделе Золотов подписал приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями.
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с чего всё началось

Ведомство Виктора Золотова собрались покинуть его первый заместитель и куратор тыловых вопросов

Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.
Коммерсантъвчера в 18:01

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Источник: еще два генерала Росгвардии покинут свои посты

ТАСС06:02

Четыре генерала Росгвардии покидают свои посты

Эхо Москвы06:34

«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

РБКвчера в 22:17

Первый замглавы Росгвардии собирается уйти в отставку

Коммерсантъ02:13

От Золотова из Росгвардии ушли два ключевых генерала

URA.Ruвчера в 20:11

Начальник управления Росгвардии по контролю за оружием ушел в отставку

Интерфакс03:40

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Ведомостивчера в 21:37
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
Общество

В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов

Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено в 04:08
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Русский танцор и британская актриса поженились в Лос-Анджелесе

В минувшую пятницу в Лос-Аджелесе поженилась одна из известных в Великобритании пар: танцор Павел Ковалев и актриса, звезда «Обратного отсчета» Рэйчел Райли.
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие

Новейший ЗРК «Сосна» модернизируют

Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси.
Обновлено в 07:30
Футбол

Сулейманов оценил уровень игры Намли

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался об уровне новичка клуба, полузащитника Юнеса Намли.
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Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской

Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
Обновлено в 07:16
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Обновлено вчера в 21:59
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов

С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено 29 июня в 13:37
Путешествия

В Таиланде введут обязательное страхование для туристов

Обновлено в 05:29
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения

Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Гаджеты

WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

Обновлено в 04:17
Авто

Обновленное СП Ford и «Соллерса» начинает работу

Обновленное совместное предприятие Ford и «Соллерса» официально начало операционную деятельность.
Обновлено в 07:13
Общество

В Барселоне провели перепись крыс в канализации

Перепись крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта, который призван исследовать и оценивать риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих грызунов.
Обновлено в 06:54
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол

Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову

Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Музыка

Рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут

Lil Nas X, один из самых популярных фрешменов рэп-сцены, шокировал многих своих фанатов, совершив каминг-аут.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Адвокат Мамаева рассказал о сроках перевода футболистов в колонию

Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Как рассказал журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, атака была совершена "с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения, размещенного в жилом секторе".
Обновлено вчера в 06:41
Здоровье

В Челнах две операции на сердце провели без общего наркоза

Пациенты были возрастные - 78 и 80 лет.
Обновлено в 01:34
Игры

Sony заинтересована в покупке новых студий: «контент важен как никогда»

Руководитель игрового подразделения Sony Джим Райан объявил, что корпорация заинтересована в покупке и поглощении студий.
Обновлено в 06:19
Политика

Организаторы саммита G20 включили Курилы в состав Японии

Организаторы саммита «большой двадцатки», прошедшего в Осаке, подготовили видеоролик, на котором карта Японии включает в себя российские острова японкой гряды.
Обновлено в 02:47
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.
Обновлено в 03:23
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о провале саммита ЕС

Саммит Евросоюза приостановлен до вторника.
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Сергей Меликов
Российский генерал
Российский государственный и военный деятель, генерал-полковник, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии России. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
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