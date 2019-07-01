Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставкуВедомости вчера в 21:37
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ». По данным информированных источников газеты, на прошлой неделе Золотов подписал приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями.
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с чего всё началось
Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.Коммерсантъвчера в 18:01
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