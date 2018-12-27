Экономика

«Коммерсантъ»: цены на воду и тепло могут вырасти из-за электроэнергии
RT на русском
01:22

В Минстрое России считают, что предложение ввести плату потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведёт к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минстроя вице-премьеру Дмитрию Козаку.
RT на русском01:22
с чего всё началось

Цены на воду и тепло могут вырасти из-за электроэнергии

Минстрой считает, что подготовленный Минэнерго проект постановления правительства о введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведет к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение.
Коммерсантъвчера в 17:08

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О чём поспорили Минстрой и Минэнерго

News.ru10:20

Минэнерго пытается успокоить граждан: Тарифы на воду и тепло не подскочат

Царьград05:26

Цены на воду и тепло могут вырасти из-за электроэнергии

Коммерсантъвчера в 17:08

Эксперт: компании ЖКХ переложат оплату резерва мощности на потребителей

РИА Новости04:03

«Коммерсантъ»: цены на воду и тепло могут вырасти из-за электроэнергии

RT на русском01:22

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

Ведомостивчера в 22:26

Минстрой намерен участвовать в согласовании проекта Минэнерго по резервированной электроэнергии

Интерфакс04:08
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Происшествия

Россиянка задержана в Финляндии по запросу США

Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Политика

Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме

Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Транспорт

Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима

Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено в 10:06
Экономика

Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1:07 мск снизилась на 3,007% — до $52,88 за баррель.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Общество

Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.
Обновлено в 16:06
Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Восточный

Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали испытания комплекса «Авангард»

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сказал, что испытания комплекса «Авангард» подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов.
Обновлено в 11:32
Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

Обновлено вчера в 11:22
Путешествия

Турция вводит для туристов налог на безопасность

Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Неизвестные напали на церковь в Вене

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Страсбурге закрыли железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе

Железнодорожный вокзал Страсбурга эвакуирован из-за СМС-сообщения с угрозой взорвать спрятанную бомбу, сообщает 27 декабря интернет-портал Alsace.
Обновлено в 15:18
Баскетбол

«Химки» проиграли «Басконии» в Евролиге

«Химки» потерпели поражение от «Басконии» в матче баскетбольной Евролиги.
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Происшествия

Экс-резидента Comedy Club обокрали в Москве

Экс-резидент популярного телешоу Comedy Club, участник дуэта «Сёстры Зайцевы» Роман Юнусов не досчитался 92 тысяч рублей на своей банковской карте.
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Политика

Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре

В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.
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Армия и оружие

Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма.
Обновлено в 12:44
Общество

МВД хочет внести изменения в паспорта россиян

МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией.
Обновлено в 15:47
Общество

Второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность

Второй блок Симферопольской (Таврической) теплоэлектростанции выведен на номинальную мощность, оба блока подают энергию в сеть, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 13:50
Происшествия

На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, полученного в 2006 году, пишет издание Politeka.
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В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников

Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
Обновлено в 15:14
Политика

Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг.
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Спорт

Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции

Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
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Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала

«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
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Общество

Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами

Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
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Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев

Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
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