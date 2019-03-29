Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону КазаниРИА Новости вчера в 23:27
Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
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Путин не поддержал проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Казань
Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Экономика
Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов
Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов. Об этом в пятницу сообщил в своем твиттере глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 00:38
Экономика
В России предложили рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
Минтруд РФ предлагает рассчитывать накопительную часть пенсии на основе прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год вместо данных Росстата по уровню смертности.
Обновлено 27 марта в 03:31
Футбол
Гендиректор «Реала» провёл встречу с агентом Пьянича
Генеральный директор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес вчера, двадцать восьмого марта, на базе "сливочных" в Мадриде провёл встречу с официальным представителем полузащитника национальной сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено вчера в 11:46
Авто
Renault Duster получил спецверсию Adventure
Компания Renault представила спецверсию кроссовера Duster — лимитированное исполнение Adventure.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,0
Эпицентр подземного толчка находился в акватории Тихого океана на глубине 33 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,0.
Обновлено 26 марта в 21:07
Теннис
Федерер стал полуфиналистом «Мастерса» в Майами
Швейцарец по ходу матча выиграл восемь геймов подряд. В полуфинале турнира Федерер сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика
Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Технологии
Microsoft запретила сотрудникам шутить 1 апреля
Директор по маркетингу компании Microsoft Крис Капоссела выступил с обращением к сотрудникам, в котором запретил им устраивать корпоративные розыгрыши, сообщает The Verge.
Обновлено вчера в 12:46
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Бывший министр Михаил Абызов арестован на два месяца
Бывший министр Михаил Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.
Обновлено 27 марта в 12:43
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Суд Дубая освободил ранее конфискованную яхту миллиардера из России
Яхта стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, была освобождена судом Дубая после конфискации в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Наука
Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро
В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также причем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы в 2010 году
ФСБ удалось задержать террориста, причастного к терактам в столичном метро в 2010 году. Подозреваемый был обнаружен в Дагестане.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
МИД России предостерег Индию от участия в гонке вооружений в космосе
В МИД РФ считают, что действия Индии могут стать результатом деградации в области контроля над вооружениями, которую спровоцировала политика Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 14:14
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет
Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:09
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Алеппо
Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32