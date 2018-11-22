Поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» «Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США.

с чего всё началось

Газопровод «Турецкий поток» может пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, пишет газета «Коммерсантъ». Об этом говорится в материалах газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season).

Политика Политика Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков

Политика Политика Захарова прокомментировала заявление Могерини об Азовском море Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о ситуации в Азовском море.

Политика Политика Эксперт прокомментировал заявление Мэттиса о России и соблюдении ДРСМД Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Соединённые Штаты надеются на демонстрацию Россией стремления вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.

Политика Политика Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и бывшего главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Политика Политика Турция ждет поставок комплексов С-400 в 2019 году Анкара рассчитывает начать совместное производство зенитных ракетных комплексов С-400 с Россией, после того как поступит первая батарея этих машин для Вооруженных сил Турции.

Армия и оружие Армия и оружие Завершено строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму В Минобороны России сообщили о завершении строительства первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму.

Политика Политика Медведев назначил нового куратора железнодорожной отрасли в Минтрансе Новым заместителем министра транспорта, курирующим железнодорожную отрасль, стал Владимир Токарев, бывший руководитель Госстроя.

Политика Политика Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесены в Госдуму Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», среди которых Адальби Шхагошев, передает корреспондент 22 ноября.

Политика Политика МИД: надо понять, как Япония трактует положения декларации 1956 года Москва хочет понять, каким образом Токио трактует положения советско-японской декларации от 1956 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Политика Сенатор Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий По словам источника РИА Новости в Совфеде, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова.

Политика Политика 61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны Большинство россиян считают, что президент России Владимир Путин несет ответственность за стоящие перед страной проблемы.

Армия и оружие Армия и оружие В НАТО кодифицировали ракету «Буревестник» «Обновление от источника: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall», — пишет Панда.