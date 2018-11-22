Политика

«Коммерсантъ»: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»
RT на русском
00:18

Газопровод «Турецкий поток» может пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, пишет газета «Коммерсантъ». Об этом говорится в материалах газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season).
RT на русском00:18
с чего всё началось

Восточная Европа подтвердила маршрут «Турецкого потока»

Поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» «Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США.
Коммерсантъвчера в 17:01

Подробнее о событии

«Газпром» определился с маршрутом транспортировки российского газа по «Турецкому потоку»

Эхо Москвы03:03

«Газпром» определился с окончательным маршрутом «Турецкого потока»

Газета.Ru01:46

СМИ: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

РИА Новости00:27

«Коммерсантъ»: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

RT на русском00:18

«Ъ»: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

ТАССвчера в 23:58

«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

Коммерсантъ00:36

«Газпром» определился с маршрутом поставок газа по «Турецкому потоку»

РБКвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Политика

Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков

Обновлено в 05:33
Политика

Захарова прокомментировала заявление Могерини об Азовском море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о ситуации в Азовском море.
Обновлено в 05:28
Политика

Эксперт прокомментировал заявление Мэттиса о России и соблюдении ДРСМД

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Соединённые Штаты надеются на демонстрацию Россией стремления вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:22
Политика

Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии

Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.
Обновлено в 05:40
Политика

Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и бывшего главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:38
Политика

В Крыму заявили о сигналах с Украины о «новом Майдане»

Обновлено в 05:40
Политика

Турция ждет поставок комплексов С-400 в 2019 году

Анкара рассчитывает начать совместное производство зенитных ракетных комплексов С-400 с Россией, после того как поступит первая батарея этих машин для Вооруженных сил Турции.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Завершено строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму

В Минобороны России сообщили о завершении строительства первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму.
Обновлено в 05:40
Политика

Медведев назначил нового куратора железнодорожной отрасли в Минтрансе

Новым заместителем министра транспорта, курирующим железнодорожную отрасль, стал Владимир Токарев, бывший руководитель Госстроя.
Обновлено в 05:32
Политика

Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесены в Госдуму

Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», среди которых Адальби Шхагошев, передает корреспондент 22 ноября.
Обновлено в 05:24
Политика

МИД: надо понять, как Япония трактует положения декларации 1956 года

Москва хочет понять, каким образом Токио трактует положения советско-японской декларации от 1956 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Политика

Сенатор Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий

По словам источника РИА Новости в Совфеде, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова.
Обновлено в 05:23
Политика

61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны

Большинство россиян считают, что президент России Владимир Путин несет ответственность за стоящие перед страной проблемы.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

В НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»

«Обновление от источника: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall», — пишет Панда.
Обновлено в 05:10
Политика

Захарова назвала расширение мандата ОЗХО угрозой мировой безопасности

Напомним, что ранее Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия утвердила бюджет ОЗХО на 2019 год, который предусматривает расширение мандата организации.
Обновлено в 05:19
ещё по теме
Венгрия
Государство
Государство в Восточной Европе, но есть мнение, что Венгрия находится в Центральной Европе. Население - 9 830 485 чел., площадь территории - 93 036 км². Занимает 89-е место в мире по численности населения и 108-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сербия
Государство
Государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю. Член ООН с 2000 года, 1 марта 2012 года официально приобрела статус кандидата в члены Евросоюза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное