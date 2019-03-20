Энергетика
Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%Комсомольская правда вчера в 11:30
Исключая стратегический резерв нефтепродуктов коммерческие запасы нефти в Соединённых Штатах с 8 по 15 марта снизились на 9,6 миллиона баррелей, что составляет падение на 2,1%.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,6 млн баррелей — до 439,5 млн баррелей
Rambler News Serviceвчера в 10:40
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