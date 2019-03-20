Энергетика

Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%Комсомольская правда 11:30

Исключая стратегический резерв нефтепродуктов коммерческие запасы нефти в Соединённых Штатах с 8 по 15 марта снизились на 9,6 миллиона баррелей, что составляет падение на 2,1%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Запасы нефти в США уменьшились, рост цен на Brent и WTI возобновился

Росбалт11:59

Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%

Комсомольская правда11:30

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США

REGNUM00:15

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%

Вести.Финанс11:38

Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,6 млн баррелей — до 439,5 млн баррелей

Rambler News Service10:40

Запасы нефти в США упали за период с 8 марта по 15 марта на 9589 тыс. баррелей, бензина - упали на 4587 тыс. баррелей

Финмаркет10:31

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%, ожидался рост

ПРАЙМ10:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Политика

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»

Обновлено в 16:31
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного

В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Футбол

Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу»

Зидан и «Реал» идеально подходят друг другу, они сделаны друг для друга, поэтому я уверен, что у них снова все получится.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Адвокат Фролова сделал заявление о Началовой

Адвокаты хоккеиста Александра Фролова заявили, что смерть певицы Юлии Началовой не заставит спортсмена отозвать иск о законности купли половины доли на квартиру в Москве.
Обновлено в 14:46
Энергетика

Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике

Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Гаджеты

Apple представила новые AirPods

Обновлено в 09:55
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Происшествия

Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»

Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Политика

«Газпром» начал освоение Харасавэйского месторождения на Ямале

Обновлено в 07:02
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 14:37
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Уральские Бонни и Клайд задержаны за убийство четырех человек

Обновлено в 09:55
Хоккей

Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу

Защитника «Барыса» Валерия Орехова увезли в больницу после того, как он получил травму в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».
Обновлено в 14:15
Политика

Помощник Путина назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok

Помощник президента подтвердил, что давно знаком с акционером банка «Восточный» Артемом Аветисяном (через компанию «Финвижн Холдингс» владеет 32% акций банка), но заверил, что в спор последнего с Калви (Baring Vostok принадлежит 51,6% акций «Восточного») не вмешивался и тем более не докладывал о происходящем Владимиру Путину.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны

Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Баскетбол

«Химки» проиграли пятый матч подряд в баскетбольной Евролиге

Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Политика

Украина ввела новые санкции против России

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет вместе

Побывав на концерте, Собчак и Богомолов продолжили свой первый «официальный» выход в свет посещением премьерного показа комедии «Трезвый водитель», поставленной режиссером Резо Гигинеишвили.
Обновлено вчера в 19:34
Общество

Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете

Аналитический центр Brand Analytics провел исследование кибербуллинга в российских социальных медиа, чтобы определить, какие есть особенности у хейтеров в русскоязычном интернете.
Обновлено в 15:40
Политика

Составлен рейтинг самых счастливых стран мира

Россия расположилась на 59 месте.
Обновлено в 01:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное