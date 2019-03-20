Энергетика

Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%Комсомольская правда вчера в 11:30

Исключая стратегический резерв нефтепродуктов коммерческие запасы нефти в Соединённых Штатах с 8 по 15 марта снизились на 9,6 миллиона баррелей, что составляет падение на 2,1%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Запасы нефти в США уменьшились, рост цен на Brent и WTI возобновился

Росбалтвчера в 11:59

Запасы нефти в США за неделю сократились на 2,1%

Московский Комсомолецвчера в 23:42

Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%

Комсомольская правдавчера в 11:30

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США

REGNUMвчера в 00:15

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%

Вести.Финансвчера в 11:38

Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,6 млн баррелей — до 439,5 млн баррелей

Rambler News Serviceвчера в 10:40

Запасы нефти в США упали за период с 8 марта по 15 марта на 9589 тыс. баррелей, бензина - упали на 4587 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

США проверят компетентность пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии

Причиной стала произошедшая 10 марта авиакатастрофа в Эфиопии. В результате нее погибли 157 человек, в том числе трое россиян.
Обновлено в 02:31
Политика

Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Обновлено в 02:44
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Музыка

Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, который был знаком с Юлией Началовой, напишет книгу об артистке.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали

Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Виктория Боня в день рождения дочери устроила праздник в Монако

Виктория Боня в честь дня рождения дочери Анджелины устроила праздник в Монако.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб

"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Губернатор Мурманской области ушла в отставку

Обновлено в 03:03
Здоровье

Росконтроль назвал лучшие торговые марки цыплят

Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили цыплят-бройлеров шести торговых марок на соответствие показателям качества и свежести продукта.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Пилота французского истребителя катапультировало при взлете

Обновлено вчера в 18:09
Шоу-бизнес

Ваенга раскрыла диагноз, из-за которого ей пришлось отменить концерты

Обновлено в 02:42
Музыка

Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»

Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Вашингтон может приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию

Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Врачи назвали главный фактор риска рождения ребенка с синдромом Дауна

Назван основной фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Врач Юлии Началовой рассказал о ее проблемах с деньгами

Врач скончавшейся Юлии Началовой Василий Шуров рассказал "Московскому комсомольцу" о том, что, по его мнению, у певицы были проблемы с деньгами, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 02:25
Политика

СМИ сообщили о планах Абэ посетить США в конце апреля

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен посетить Соединённые Штаты в конце апреля с целью провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

«Без попкорна билет подорожает в два раза»: директор «Премьер Зала» — о том, как выживают кинотеатры

В последнее время было несколько важных новостей, связанных с сетью «Премьер Зал».
Обновлено в 03:39
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Гаджеты

Energizer Power Max P18K Pop с батареей на 18 000 мАч вышел в продажу

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

Обновлено вчера в 11:39
Политика

ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ России сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, который в годы Гражданской войны был одним из руководителей Белого движения, а также занимал должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В отношении судьи Анапского районного суда возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное