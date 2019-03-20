Энергетика

Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%Комсомольская правда 11:30

Исключая стратегический резерв нефтепродуктов коммерческие запасы нефти в Соединённых Штатах с 8 по 15 марта снизились на 9,6 миллиона баррелей, что составляет падение на 2,1%.
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Запасы нефти в США уменьшились, рост цен на Brent и WTI возобновился

Росбалт11:59

Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%

Комсомольская правда11:30

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США

REGNUM00:15

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%

Вести.Финанс11:38

Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,6 млн баррелей — до 439,5 млн баррелей

Rambler News Service10:40

Запасы нефти в США упали за период с 8 марта по 15 марта на 9589 тыс. баррелей, бензина - упали на 4587 тыс. баррелей

Финмаркет10:31

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%, ожидался рост

ПРАЙМ10:37
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

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Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
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В Париже открылась выставка советского искусства Rouge

Почему СССР, и как отреагировали музеи в РФ Комиссар выставки Николя Льюччи Гутников пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС, что его интерес к творчеству советских художников, режиссеров и прочих деятелей вызван, прежде всего, стремлением показать то, каким образом политический проект помог создать совершенно особенную форму искусства.
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