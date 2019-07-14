«Млада Болеслав» одержала победу над «Карвиной» в матче чемпионата Чехии. Команды провели встречу в рамках стартового тура РПЛ, а Комличенко отличился в концовке встречи, реализовав пенальти.

Спорт день за днем

Футбол ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ Самарские «Крылья Советов» одержали победу над московским ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Политика Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Музыка Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Российские туристы застряли в болгарском Бургасе В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.

Происшествия Пять человек погибли и десять ранены в ДТП с автобусом в Башкирии Пять пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Происшествия В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Спорт Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали золото ЧМ Спортсменки победили в технической программе дуэтов Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, пишет Коммерсант.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Политика Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.

Автоспорт Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.

Шоу-бизнес Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.