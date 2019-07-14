Футбол
Комличенко забил победный мяч в матче чемпионата ЧехииMetaratings 13:30
«Млада Болеслав» одержала победу над «Карвиной» в матче чемпионата Чехии. Команды провели встречу в рамках стартового тура РПЛ, а Комличенко отличился в концовке встречи, реализовав пенальти.
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Футбол
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