Футбол

Комличенко забил победный мяч в матче чемпионата ЧехииMetaratings 13:30

«Млада Болеслав» одержала победу над «Карвиной» в матче чемпионата Чехии. Команды провели встречу в рамках стартового тура РПЛ, а Комличенко отличился в концовке встречи, реализовав пенальти.
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Гол Комличенко принес «Младе Болеслав» победу на старте чемпионата Чехии

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Гол Комличенко принес «Младе Болеслав» победу в чемпионате Чехии

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Гол Комличенко принес «Млада-Болеславу» победу в 1-м туре чемпионата Чехии

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Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» стартовать с победы в чемпионате Чехии. Видео

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Гол Комличенко принёс «Млада Болеславу» победу в матче чемпионата Чехии

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Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» обыграть «Карвину»

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