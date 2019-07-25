Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сравнял счёт в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Ордабасы". Этот гол стал для 24-летнего россиянина первым за "Младу" в еврокубках.

Комличенко впервые забил за «Младу Болеслав» в еврокубках

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