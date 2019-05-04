Футбол
Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голамЕвро-футбол.ру 02:15
Российский нападающий клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии.
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Российский форвард установил новый рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон
Sport.ruвчера в 18:44
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