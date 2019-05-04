Футбол

Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голамЕвро-футбол.ру 02:15

Российский нападающий клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии.
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Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии

Газета.Ru04:25

Воспитанник «Краснодара» Комличенко поставил рекорд чешской лиги

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Николай Комличенко: «Есть рекорд лиги! Всем спасибо за поддержку!»

Матч ТВвчера в 18:17

Комличенко установил рекорд результативности чемпионата Чехии по футболу

RT на русском01:27

«Первый в чешской истории футбола!» Комличенко — о рекорде чемпионата Чехии

Sport24.ruвчера в 18:39

Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон

Sports.ruвчера в 18:15

Российский форвард установил новый рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон

Sport.ruвчера в 18:44
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Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку

Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол

Роналду забил сотый гол головой в карьере

Счет в матче «Ювентус» — «Торино» остановился на отметке 1:1. Первыми забила команда гостей, отличился Саша Лукич на 18-й минуте.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

В Магнитогорске многим жителям взорванного дома приходится жить в старых квартирах

Обновлено в 02:54
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (1-й период)

Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие

Израильские танки и авиация поразили десять целей в секторе Газа

Обновлено в 07:43
Футбол

Денисов не сыграет с «Арсеналом», Чорлука готовится к матчу

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов пропустит матч 27-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом», защитник железнодорожников Ведран Чорлука готовится к игре.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Ираке взорвалась бомба у здания университета Мосула, сообщили СМИ

Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, взорвалось у здания университета Мосула на севере Ирака, есть пострадавшие, сообщил в субботу телеканал "Рудау" со ссылкой на очевидцев происшествия.
Обновлено в 06:52
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Кино

Съемки фильма «Гардемарины-4» стартовали в Крыму

Съемки продолжения популярной исторической трилогии «Гардемарины» начались в Крыму.
Обновлено в 02:08
Политика

Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах

Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста

Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
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Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
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В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»

Обновлено в 05:21
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«Работы нет»: Садальский подарил Васильевой пальто на последние деньги

Садальский в шутливой форме сообщил подписчикам, что сделал актрисе подарок на последние деньги и пожаловался на безденежье.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян

Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
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Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео

Обновлено вчера в 08:30
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Samsung заявила о выпуске идеального безрамочного смартфона

Один из вице-президентов Samsung рассказал, что компания сейчас работает над технологией, которая позволит выпустить смартфон без каких-либо вырезов и отверстий на экране.
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Общество

Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в субботу.
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Общество

В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике

В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
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Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье

Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
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Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу были продуктивными.
Обновлено вчера в 13:26
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Новый император Японии впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
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Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
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Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с 19-летием Также к поздравлениям присоединилась тетя Андрея Надежда Михалкова.
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