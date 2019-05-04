Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голамЕвро-футбол.ру 02:15

Происшествия Башенный кран упал на западе Москвы На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Происшествия Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Футбол Роналду забил сотый гол головой в карьере Счет в матче «Ювентус» — «Торино» остановился на отметке 1:1. Первыми забила команда гостей, отличился Саша Лукич на 18-й минуте.

Политика Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Хоккей Россия — Финляндия 0:0 (1-й период) Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".

Футбол Денисов не сыграет с «Арсеналом», Чорлука готовится к матчу Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов пропустит матч 27-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом», защитник железнодорожников Ведран Чорлука готовится к игре.

Происшествия В Ираке взорвалась бомба у здания университета Мосула, сообщили СМИ Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, взорвалось у здания университета Мосула на севере Ирака, есть пострадавшие, сообщил в субботу телеканал "Рудау" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.

Политика В делегации США рассказали о посещении Крыма Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Съемки фильма «Гардемарины-4» стартовали в Крыму Съемки продолжения популярной исторической трилогии «Гардемарины» начались в Крыму.

Политика Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.

Политика Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.

Шоу-бизнес «Работы нет»: Садальский подарил Васильевой пальто на последние деньги Садальский в шутливой форме сообщил подписчикам, что сделал актрисе подарок на последние деньги и пожаловался на безденежье.

Происшествия Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.

Гаджеты Samsung заявила о выпуске идеального безрамочного смартфона Один из вице-президентов Samsung рассказал, что компания сейчас работает над технологией, которая позволит выпустить смартфон без каких-либо вырезов и отверстий на экране.

Общество Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в субботу.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.

Политика Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу были продуктивными.

Общество Новый император Японии впервые обратился к народу Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.

Энергетика Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.