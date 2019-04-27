Футбол
Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голамиSoccer.ru вчера в 13:26
В Чехии прошли матчи 30-го, заключительного тура чемпионата. Командам осталось провести плей-офф стадию. "Млада Болеслав" разгромила "Фастав" (3:0), а дублем отметился российский нападающий Николай Комличенко.
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«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром регулярного сезона в Чехии
Sport24.ruвчера в 16:03
Комличенко: удивился бы, если бы в начале сезона мне сказали, что забью 24 гола
Чемпионатвчера в 16:05
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