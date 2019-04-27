Футбол
Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голамиSoccer.ru вчера в 13:26
В Чехии прошли матчи 30-го, заключительного тура чемпионата. Командам осталось провести плей-офф стадию. "Млада Болеслав" разгромила "Фастав" (3:0), а дублем отметился российский нападающий Николай Комличенко.
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Комличенко: удивился бы, если бы в начале сезона мне сказали, что забью 24 гола
Чемпионатвчера в 16:05
«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром регулярного сезона в Чехии
Sport24.ruвчера в 16:03
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Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Армия и оружие
The Telegraph: боевики ИГ готовят атаки на курортах Азии и Африки
Боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация) планируют атаки в курортных зонах стран Азии и Африки, взяв за пример организацию терактов на Шри-Ланке, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Религия
Путин поздравил россиян с Пасхой
Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Здоровье
121 год назад в России появилась скорая помощь
Московский обер-полицмейстер закрепил за двумя полицейскими участками по одной карете скорой помощи 28 апреля 1898 года.
Обновлено вчера в 17:07
Религия
Приметы на Пасху: Что можно и что нельзя делать в этот день
В воскресенье, 28 апреля, весь православный мир отмечает Пасху. Это событие считается одним из самых главных в году у христиан.
Обновлено в 01:18
Политика
Зеленский стал поваром в Турции
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Андрейченко осудила Дунаевского за выход в свет с любовницей
В студии программы «Звезды сошлись» актриса Наталья Андрейченко, прославившаяся ролью Мэри Поппинс, осудила Максима Дунаевского.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено 26 апреля в 12:07
Шоу-бизнес
«Королева мать»: Полина Гагарина показала себя без макияжа
В своем профиле Полина Гагарина показала фото, для которого она позирует без косметики на лице.
Обновлено в 05:40
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве
Обновлено в 04:16
Культура
Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине.
Обновлено в 01:56
Здоровье
Владимирские врачи лечат тяжелые формы рака
Врачи отделения гематологии Областной клинической больницы (слева направо): Сергей Алтуфьев, Дарья Наумова, Ольга Пантелеева и Артем Кашицин В 2018-2019 годах врачи-гематологи ОКБ провели около 20 телемедицинских консультаций со специалистами федеральных клиник по вопросам лечения и диагностики пациентов с тяжелыми формами гематологических заболеваний.
Обновлено в 03:37
Футбол
Педро Роша забил первый гол за «Крузейро»
Полузащитник «Крузейро» Педро Роша дебютировал в чемпионате Бразилии в составе своей нынешней команды в матче с «Фламенго» (1:3). Арендованный у «Спартака» футболист открыл счет в первом тайме, убежав один на один.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Аналитик рассказал об отношении США к НАТО в случае войны с Россией
Израильский военный эксперт Яков Кедми сообщил об отношении США к НАТО в том случае, если начнутся военные действия с Россией.
Обновлено в 02:40
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Обновлено в 04:23
Гаджеты
В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала
В Huawei сообщили о мерах предосторожностях, чтобы P30 Pro не сломался после случайного попадания в воду.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Обновлено в 05:08