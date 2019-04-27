Футбол

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голамиSoccer.ru вчера в 13:26

В Чехии прошли матчи 30-го, заключительного тура чемпионата. Командам осталось провести плей-офф стадию. "Млада Болеслав" разгромила "Фастав" (3:0), а дублем отметился российский нападающий Николай Комличенко.
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«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии

RT на русском05:00

Агент о лучшем бомбардире чемпионата Чехии: голы Комличенко не случайность

РИА Новостивчера в 15:46

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами

Soccer.ruвчера в 13:26

Комличенко: удивился бы, если бы в начале сезона мне сказали, что забью 24 гола

Чемпионатвчера в 16:05

Россиянин Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по футболу

ТАССвчера в 13:29

«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Матч ТВвчера в 15:45

«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром регулярного сезона в Чехии

Sport24.ruвчера в 16:03
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Музыка

Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 22:22
Армия и оружие

The Telegraph: боевики ИГ готовят атаки на курортах Азии и Африки

Боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация) планируют атаки в курортных зонах стран Азии и Африки, взяв за пример организацию терактов на Шри-Ланке, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Религия

Путин поздравил россиян с Пасхой

Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Здоровье

121 год назад в России появилась скорая помощь

Московский обер-полицмейстер закрепил за двумя полицейскими участками по одной карете скорой помощи 28 апреля 1898 года.
Обновлено вчера в 17:07
Религия

Приметы на Пасху: Что можно и что нельзя делать в этот день

В воскресенье, 28 апреля, весь православный мир отмечает Пасху. Это событие считается одним из самых главных в году у христиан.
Обновлено в 01:18
Политика

Зеленский стал поваром в Турции

Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Андрейченко осудила Дунаевского за выход в свет с любовницей

В студии программы «Звезды сошлись» актриса Наталья Андрейченко, прославившаяся ролью Мэри Поппинс, осудила Максима Дунаевского.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Музыка

Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 22:22
Политика

Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено 26 апреля в 12:07
Шоу-бизнес

«Королева мать»: Полина Гагарина показала себя без макияжа

В своем профиле Полина Гагарина показала фото, для которого она позирует без косметики на лице.
Обновлено в 05:40
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве

Обновлено в 04:16
Культура

Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине.
Обновлено в 01:56
Здоровье

Владимирские врачи лечат тяжелые формы рака

Врачи отделения гематологии Областной клинической больницы (слева направо): Сергей Алтуфьев, Дарья Наумова, Ольга Пантелеева и Артем Кашицин В 2018-2019 годах врачи-гематологи ОКБ провели около 20 телемедицинских консультаций со специалистами федеральных клиник по вопросам лечения и диагностики пациентов с тяжелыми формами гематологических заболеваний.
Обновлено в 03:37
Футбол

Педро Роша забил первый гол за «Крузейро»

Полузащитник «Крузейро» Педро Роша дебютировал в чемпионате Бразилии в составе своей нынешней команды в матче с «Фламенго» (1:3). Арендованный у «Спартака» футболист открыл счет в первом тайме, убежав один на один.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Аналитик рассказал об отношении США к НАТО в случае войны с Россией

Израильский военный эксперт Яков Кедми сообщил об отношении США к НАТО в том случае, если начнутся военные действия с Россией.
Обновлено в 02:40
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 04:23
Гаджеты

В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала

В Huawei сообщили о мерах предосторожностях, чтобы P30 Pro не сломался после случайного попадания в воду.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Обновлено в 05:08
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